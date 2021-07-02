Во Владивостоке пьяного москвича задержали за дебош на борту самолета

В столице Приморья пассажира рейса из Санкт-Петербурга задержали за нарушение общественного порядка.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета пьяный гражданин устроил дебош, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт и задержали 34-летнего жителя Москвы.

В полете мужчина употреблял алкоголь, мешал соседям, а во время посадки стал ходить по салону. На замечания экипажа пассажир не реагировал, нецензурно ругал бортпроводников.

В отношении нарушителя транспортными полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1, статьи 20.21 кодекса РФ об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения". Дебоширу грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство".