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02.07.2021 06:10
Рубрика: Происшествия

В Приморье после обрушения моста через Уссури завели дело

Текст: Анна Бондаренко

Административное дело возбуждено после обрушения моста через реку Уссури в Чугуевском районе Приморья, в результате чего от дорог оказалось отрезанным село Полыниха, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информацию прокуратуры региона.

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"Прокурор района в отношении виновного должностного лица администрации округа возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорожных сооружений", - поясняет прокуратура.

Надзорное ведомство еще в мае требовало от местных властей обследовать техническое состояние моста. Сейчас оно сделает выводы, как местные власти следили состоянием сооружения и обеспечивали безопасность движения по нему.

Напомним, что 27 июня сильный ветер перевернул подвесной мост через реку Уссури, теперь по нему нельзя передвигаться. Для жителей Полынихи организована лодочная переправа. По расчетам властей округа, ремонт моста может обойтись в 1,5 миллиона рублей и занять до двух месяцев.

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