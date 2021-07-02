Улицы Казани затопило после сильных ливней

Улицы столицы Татарстана оказались затоплены после сильных ливней.

Накануне вечером подтопления были зафиксированы в центре города, а также Авиастроительном и Московском районах. Движение автомобильного транспорта везде было затруднено, возникли многокилометровые заторы. По сообщениям пользователей социальных сетей, на ряде проезжих частей вода поднималась до уровня середины колес, где-то и выше.

Похожая ситуация возникла сегодня утром в Авиастроительном, Приволжском и Советском районах. Ливень буквально парализовал движение на крупных городских магистралях - проспекте Победы и проспекте Ямашева, Мамадышском и Сибирском трактах. Многие автомобили заглохли. Кроме того, из-за скопления воды было остановлено движения троллейбусов и трамваев. Дорожные заторы на этих участках, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", достигали максимальных значений.

В настоящее время городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. В мэрии города подтопления объяснили вышедшими из строя ливневыми канализациями, которые оказались забиты мусором, смытого с дорог потоками воды.

Вместе с тем, в Казани и целом по республике сохраняется ухудшение погодных условий. По данным Управления по гидрометеорологии РТ, грозы с сильным дождем, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются в течение 2-го и 3-го июля.