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02.07.2021 12:01
Рубрика: Культура

В Уфу на фольклориаду прилетел президент CIOFF Филлипп Боссан

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В столицу Башкортостана с официальным визитом прибыл президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филипп Боссан.

Фото: Пресс-служба главы Республики Башкортостан
В Уфу на VI Всемирную фольклориаду начали прибывать первые делегации

Он выразил благодарность Башкортостану и Уфе за поддержку в подготовке к проведению VI Всемирной фольклориады в период пандемии, отметив, что это было очень нелегко.

- Мы выбрали Уфу, потому что знаем: у нее большой опыт в организации подобных крупных мероприятий, конгрессов, фестивалей. CIOFF в России и Башкортостан поддерживали все наши действия. Мы рады, что проведем этот масштабный фестиваль вместе, - сказал Филипп Боссан.

Напомним, Всемирная фольклориада - это главное мероприятие CIOFF, которое проходит один раз в четыре года. В прошлом году фестиваль перенесли из-за пандемии. Но в 2021 году было принято решение провести фольклориаду с 3 по 10 июля в Уфе и 22 муниципалитетах республики. В мероприятии примут участие около 1100 артистов из 37 стран мира.

1 июля в Уфу уже прибыли творческие коллективы из 16 стран. Также прилетела и посол VI Всемирной фольклориады CIOFF Надежда Бабкина.

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