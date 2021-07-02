В Уфу на фольклориаду прилетел президент CIOFF Филлипп Боссан

В столицу Башкортостана с официальным визитом прибыл президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филипп Боссан.

Он выразил благодарность Башкортостану и Уфе за поддержку в подготовке к проведению VI Всемирной фольклориады в период пандемии, отметив, что это было очень нелегко.

- Мы выбрали Уфу, потому что знаем: у нее большой опыт в организации подобных крупных мероприятий, конгрессов, фестивалей. CIOFF в России и Башкортостан поддерживали все наши действия. Мы рады, что проведем этот масштабный фестиваль вместе, - сказал Филипп Боссан.

Напомним, Всемирная фольклориада - это главное мероприятие CIOFF, которое проходит один раз в четыре года. В прошлом году фестиваль перенесли из-за пандемии. Но в 2021 году было принято решение провести фольклориаду с 3 по 10 июля в Уфе и 22 муниципалитетах республики. В мероприятии примут участие около 1100 артистов из 37 стран мира.

1 июля в Уфу уже прибыли творческие коллективы из 16 стран. Также прилетела и посол VI Всемирной фольклориады CIOFF Надежда Бабкина.