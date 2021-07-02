В Иркутской области арестована убившая подростка девушка

Городской суд Братска принял решение заключить на два месяца под стражу 16-летнюю жительницу Иркутской области. Об аресте девушки, обвиненной в убийстве подростка, ходатайствовали сотрудники регионального главка Следственного комитета, рассказали сегодня в ведомстве.

Напомним, убийство было совершено в среду вечером рядом с драматическим театром Братска. По данным правоохранителей, 16-летняя жительница поселка Кузнецовка Братского района нанесла ножом смертельные раны 14-летнему подростку. Он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Полиция задержала подозреваемую по ориентировке, полученной вскоре после преступления. Проведены необходимые следственные действия.

По одной из версий сыщиков, причиной убийства стал конфликт в социальных сетях.

Как рассказали в полиции, несовершеннолетняя неоднократно демонстрировала антиобщественное поведение, но за противоправные действия к уголовной ответственности не привлекалась в силу возраста.