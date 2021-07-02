В Кузбассе у ВИЧ-диссидентки умерла двухлетняя дочь

В Кемеровской области СК начал проверку по факту смерти двухлетней девочки в больнице. Ранее органы опеки забрали малышку у матери, которая отказывалась ее лечить.

По предварительной информации, у девочки, проживающей в городе Осинники, была диагностирована ВИЧ-инфекция. Однако мать отказывалась давать дочери лекарства, так как не верила в данное заболевание. Ребенка изъяли из семьи и передали под опеку бабушке. Но оказалось, что и она не стала лечить девочку, так как тоже отрицала факт заболевания.

В результате в тяжелом состоянии малышка была госпитализирована в больницу, где скончалась.

- В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти ребенка, - сообщили в СУ СК РФ по региону. - Перед экспертами также поставлен вопрос о наличии причинно-следственной связи между смертью ребенка и того факта, что мать отказывалась лечить девочку.

Следователи намерены дать оценку и действиям органам опеки, которые передали малолетнюю бабушке, не верящей в заболевание внучки.