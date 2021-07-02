Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.07.2021,  
11:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Израильские солдаты станут невидимыми для тепловизоров

Израильская компания Polaris Solutions в партнерстве с минобороны страны разработала современную маскировочную систему для военнослужащих - Kit 300. Она делает солдат невидимыми для тепловизоров.

Фото: Youtube
Израиль представил ракету "Морской разрушитель"

Об этом пишет издание Popular Mechanics. Для Kit 300 использовали специальный материал - сочетание металлов, полимеров и микроволокон. Именно это позволяет бойцам слиться с окружающей местностью и быть практически незаметными ни человеческому глазу, ни тепловизорам даже в тот момент, когда они передвигаются. На представленном видео можно понаблюдать, как выглядят солдаты в самых разных камуфляжных одеяниях.

Как пишет уже другое издание Business Insider, комплект весит всего 500 граммов, компактно складывается и бойцу комфортно его носить с собой. А когда необходимо, военнослужащий разворачивает комплект, соединяет его и уже выглядит, например, как часть скалы на фоне гор. Комплект Kit 300 двусторонний, каждый со своей собственной расцветкой.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Daily Star составила список странного и страшного советского оружия 01.07.2021
Испытания новейшего двухзвенного ДТ-БТР сняли на видео 29.06.2021
Видео: британский F-35 наблюдал за учениями РФ в Средиземном море 29.06.2021
разработки
Фото: Министерство обороны РФ
Военные летчики и моряки рассказали об учениях в Средиземном море 01.07.2021
Российскую подлодку для диверсантов показали на видео 27.06.2021
Российский дрон "Альтиус" впервые нанес удар по наземным целям 25.06.2021
Израиль
Испытания боевого лазера на борту самолета сняли на видео 23.06.2021
Израильский "Железный купол" сбил собственный беспилотник 26.05.2021