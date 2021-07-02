В Петербурге от коронавируса привилось более 900 тысяч человек

В Северной столице вакцинировано от COVID-19 более 906 тысячи человек. Об этом "РГ" сообщили в комитете по здравоохранению города.

712 тысяч человек уже успели закончить полный прививочный цикл. Как отмечают медики, число желающих вакцинироваться растет с каждым днем. Например, 30 июня первую прививку сделали более 17 500 человек, что на 2 тысячи больше показателя 29 июня.

Практика показала: наиболее активно горожане идут на прививку перед выходными. Что и понятно. Лето: период отпусков и дач. А основной способ профилактики коронавируса - именно прививка.

Сейчас в Северной столице работают 134 прививочных пункта на базе медицинских учреждений. Функционируют 27 мобильных пунктов вакцинации, в том числе открытых на территории торговых центров. Открыт пункт на Финляндском вокзале.

Сейчас в городе прививают "Спутником-V ". Записи на "ЭпиВак" и "КовиВак" пока что нет.

Сейчас запас противокоронавирусной вакцины в городе составляет почти 173 тысячи комплектов доз.

Предварительно записаться на вакцинацию петербуржцам можно четырьмя способами: по номеру единой справочно-информационной службы 122, на сайте www.gorzdrav.spb.ru, через портал "Госуслуги", колл-центры поликлиник.