В Петербурге отменили концерт на День ВМФ

Большой концерт, который был запланирован в День военно-морского флота, будет отменен, об этом сообщает комитет по культуре Северной столицы. Праздник, напомним, должен был пройти 25 июля.

Причина отмены - тревожная эпидемиологическая ситуация. Количество заболевших коронавирусной инфекцией растет каждый день.

Сейчас все массовые мероприятия в сфере культуры в Петербурге проводятся только после утверждения с профильным комитетом.

Средства, которые должны были потратить на концерт ко Дню ВМФ, будут направлены на субсидии НКО.

Ранее стало известно, что комитет по культуре временно запретил проводить концерты на площадке Roof Place из-за нарушения масочного режима и социальной дистанции.