В Петербурге возбудили дело за подделку медотводов от вакцинации

Сразу три уголовных дела заведено в Северной столице и Ленинградской области на торговцев поддельными врачебными заключениями о медотводах к вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Один из торговцев поддельными справками задержан в Красносельском районе города. Цена за фиктивный медотвод была 1 800 рублей. У него же можно было приобрести справку об отсутствии контакта с зараженными COVID-19 за 500 рублей. У задержанного было изъято девять таких документов.

Во Фрунзенском районе, как сказано в сообщении, "выявлен факт реализации поддельных медсправок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию". Были проданы поддельные сканы лабораторных исследований. Продавца разыскивают.

В прилегающем к Северной столице Мурино аналогичной деятельностью занималась безработная уроженка Чувашии, предлагавшая как справки об отсутствии контакта с зараженными коронавирусом, так и фиктивные медотводы от вакцинации. Поддельные справки стоили от 500 до 1 500 рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Силовики разыскивают организаторов незаконного бизнеса.