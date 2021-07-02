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02.07.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

На Кубани лейтенанта запаса осудили на восемь лет за шпионаж

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани огласили приговор 30-летнему бывшему военному, который обвинялся в шпионаже в пользу иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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Осенью 2018 года мужчина начал поддерживать связь с сотрудником спецслужбы другой страны. Ему предложили собирать и передавать сведения, являющиеся государственной тайной РФ, а взамен пообещали оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство при въезде на территорию заинтересованного иностранного государства.

"Осенью 2019 года подсудимый собрал указанную информацию и передал ее сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - рассказали в пресс-службе краевого суда. - В суде мужчина полностью признал свою вину. Слушания по делу проходили в закрытом режиме".

Суд назначил ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями статьи 275 УК РФ - лишение свободы на срок 8 лет с лишением воинского звания "лейтенант запаса". Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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