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02.07.2021 18:50
Рубрика: Общество

На Кубани началась акция "Привит от COVID"

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Жители края, прошедшие вакцинацию от коронавируса, теперь могут получить наклейки с надписью "Привит от COVID" на паспорт, телефон или стекло автомобиля. Акцию проводит Кубанский союз молодежи.

Фото: iStock
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Наклейки выдают в 64 региональных центрах вакцинации и мобильных пунктах, в том числе, расположенных в аэропортах. Также предприятия потребительской сферы края, где вакцинировалось более 60 процентов персонала, получат специальные стикеры "Территория безопасности". Благодаря им клиенты кафе и ресторанов, салонов красоты, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров смогут быть уверены в том, что все сотрудники заведения защищены от COVID-19.

На данный момент на Кубани привились более 800 тысяч жителей. Получить вакцину можно в 276 пунктах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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