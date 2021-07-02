На Кубани началась акция "Привит от COVID"

Жители края, прошедшие вакцинацию от коронавируса, теперь могут получить наклейки с надписью "Привит от COVID" на паспорт, телефон или стекло автомобиля. Акцию проводит Кубанский союз молодежи.

Наклейки выдают в 64 региональных центрах вакцинации и мобильных пунктах, в том числе, расположенных в аэропортах. Также предприятия потребительской сферы края, где вакцинировалось более 60 процентов персонала, получат специальные стикеры "Территория безопасности". Благодаря им клиенты кафе и ресторанов, салонов красоты, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров смогут быть уверены в том, что все сотрудники заведения защищены от COVID-19.

На данный момент на Кубани привились более 800 тысяч жителей. Получить вакцину можно в 276 пунктах.