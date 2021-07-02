На миллиард рублей сократились долги контрагентов перед энергетиками

За пять месяцев текущего года дебиторская задолженность "Россети Юг" сократилась на 8,5 процента (1,1 миллиард рублей) и на начало июня составила 11,7 миллиард рублей. Основная часть долга - 60,5 процента - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.

Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в двух крупнейших промышленных регионах в зоне ответственности "Россети Юг" - в Волгоградской и Ростовской областях.

С начала текущего года задолженность потребителей в Волгоградской области сократилась на 845 миллионов рублей (14 процентов) и на 1 июня составила 5,1 миллиарда рублей. В Ростовской области сумма долга снизились на 442 миллиона рублей (14 процентов), до 2,7 миллиарда рублей.

Этому способствовало выполнение ранее заключенных соглашений о реструктуризации задолженности с ПАО "Волгоградэнергосбыт", улучшение платежной дисциплины со стороны ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и АО "Донэнерго".

В компании отмечают, что сейчас электросетевой комплекс регионов остро нуждается в модернизации. Повышается потребность потребителей в подключении к сетевой инфраструктуре и растет необходимость внедрения современных технологий. Без своевременных платежей за оказанные услуги решение этих задач затягивается.