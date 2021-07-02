На миллиард рублей сократились долги контрагентов перед энергетиками

Новости

В Петербурге вынесли вердикт банде, убивавшей пенсионеров ради квартир 14:53
Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию после вывода западных войск 14:48
"Черные риэлторши" обманули владельцев квартиры на 2 миллиона рублей 14:44
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19 14:43
Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой 14:38
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на миллиард рублей 14:36
Захарова пригласила посла Британии посетить Крым, "но только не на эсминце" 14:27
Росгвардия проведет оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021" 14:26
Жена Петра Мамонова рассказала, что он не хотел прививаться 14:25
Лавров: Есть значительный прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке 14:24
Песков прокомментировал избиение экоактивиста 14:23
Лукашенко объявил об окончании антитеррористической операции в Беларуси 14:20
Фото: Сергей Безруков станет отцом в пятый раз 14:17
Посол Италии рассказал, когда итальянские границы откроются для россиян 14:08
Минюст получил доступ к банковской тайне 14:07
Режиссера клипов МакSим и Алсу похоронили под Смоленском 14:07
Вышел первый тизер заключительного сезона "Ходячих мертвецов" 14:01
Собянин рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в московских парках 14:00
В Сочи отели начали компенсировать туристам траты на ПЦР-тест 13:52
В Петербурге начнется повторная вакцинация от коронавируса 13:48
Лидер группы "Воскресение" Романов прокомментировал свое состояние 13:43
Boeing Красноярск - Ханчжоу подал сигнал тревоги 13:43
Более 10 тысяч военнослужащих пройдут ревакцинацию от коронавируса в июле 13:42
Песков ответил на слова Зеленского про флаг над Госдумой 13:38
Песков: Встреча Путина и Зеленского не готовится 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 13:47

На миллиард рублей сократились долги контрагентов перед энергетиками

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
За пять месяцев текущего года дебиторская задолженность "Россети Юг" сократилась на 8,5 процента (1,1 миллиард рублей) и на начало июня составила 11,7 миллиард рублей. Основная часть долга - 60,5 процента - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Фото: Кирилл Каллиников/РИА
Фото: Кирилл Каллиников/РИА

Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в двух крупнейших промышленных регионах в зоне ответственности "Россети Юг" - в Волгоградской и Ростовской областях.

Фото: pixabay.com
Контрагенты сократили долги перед "Росcети Юг" на 483 миллиона рублей

С начала текущего года задолженность потребителей в Волгоградской области сократилась на 845 миллионов рублей (14 процентов) и на 1 июня составила 5,1 миллиарда рублей. В Ростовской области сумма долга снизились на 442 миллиона рублей (14 процентов), до 2,7 миллиарда рублей.

Этому способствовало выполнение ранее заключенных соглашений о реструктуризации задолженности с ПАО "Волгоградэнергосбыт", улучшение платежной дисциплины со стороны ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и АО "Донэнерго".

В компании отмечают, что сейчас электросетевой комплекс регионов остро нуждается в модернизации. Повышается потребность потребителей в подключении к сетевой инфраструктуре и растет необходимость внедрения современных технологий. Без своевременных платежей за оказанные услуги решение этих задач затягивается.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Президент подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Банки обязали предоставлять полную информацию о вкладах
В Москве введена обязательная самоизоляция для больных ОРВИ
В Ялте открыли часть пляжей после наводнения