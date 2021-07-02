"Россети Юг" обеспечат мощностью экотехнопарк в Ростовской области

В России проходит реформа отрасли обращения с мусором. Основные показатели определены паспортом нацпроекта "Экология": например, в 2024 году на утилизацию будет направляться 60 процентов бытового мусора против 7 процентов в 2018 году, в том числе 36 процентов - на повторную переработку.

К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100 процентов бытовых отходов и в два раза снизить объем захоронения на полигонах.

В Ростовской области будут созданы восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Крупнейший на сегодня проект - в Мясниковском районе - рассчитан на прием 800 000 тонн отходов в год.

"Россети Юг" уже обеспечили потребителя 160 кВ мощности. На следующем этапе (в 2022 году) планируется строительство воздушной линии 110 кВ (5 километров). Общая мощность присоединения превысит 5,1 МВт.

Мясниковский МЭОК будет перерабатывать отходы из Ростова-на-Дону. В состав войдут полигон, автоматизированный сортировочный комплекс и площадка биокомпостирования.

С учетом экологического характера проекта при его реализации применяются защитные технологии. Так, на карте полигона создан водоупорный экран из геомембраны для защиты почвы и грунтовых вод от проникновения загрязняющих веществ, установлена система мониторинга образования фильтрата.

Контроль за состоянием вод, воздуха, почвы и растительности будет осуществляться в специальной лаборатории. В настоящее время по периметру полигона высажен "зеленый щит" из 700 деревьев.