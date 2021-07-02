Сезон студенческих энергетических отрядов открыт в "Россети Юг"

Из числа студентов девяти ведущих вузов Юга России сформировано восемь студенческих отрядов, которые будут трудиться на энергообъектах компании.
Будущие энергетики будут проводить текущие осмотры воздушных линий и подстанций, ремонтировать электрооборудование, укреплять опоры, учиться правильно оформлять техническую документацию.
Во время летнего трудового сезона они пройдут обучение по курсам: "Введение в профессию энергетика" и "Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей". По итогам обучения студентам будут присвоены 2 и 3 группы допуска по электробезопасности.
Бойцы энергетических стройотрядов "Россети Юг" также примут участие в различных образовательных, командообразующих и спортивных мероприятиях, в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов.
Все мероприятия с участием стройотрядовцев, учеба в классах и работа на энергообъектах будут проходить при строжайшем соблюдении санитарных требований.
Главная цель энергетических студенческих отрядов - укрепление связей с профильными учебными заведениями для формирования стратегического кадрового резерва энергетики будущего.
"Россети Юг" дает шанс студентам профильных специальностей еще в процессе обучения приобрести нужный опыт непосредственно на производстве. В дальнейшем после окончания учебы лучшие студенты могут быть приглашены на работу в компанию.