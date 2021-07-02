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02.07.2021 15:46

Сезон студенческих энергетических отрядов открыт в "Россети Юг"

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Очередной сезон студенческих энергетических отрядов стартовал в "Россети Юг". Этим летом в филиалах компании будут трудиться 120 будущих энергетиков.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Из числа студентов девяти ведущих вузов Юга России сформировано восемь студенческих отрядов, которые будут трудиться на энергообъектах компании.

Будущие энергетики будут проводить текущие осмотры воздушных линий и подстанций, ремонтировать электрооборудование, укреплять опоры, учиться правильно оформлять техническую документацию.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Во время летнего трудового сезона они пройдут обучение по курсам: "Введение в профессию энергетика" и "Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей". По итогам обучения студентам будут присвоены 2 и 3 группы допуска по электробезопасности.

Бойцы энергетических стройотрядов "Россети Юг" также примут участие в различных образовательных, командообразующих и спортивных мероприятиях, в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов.

Все мероприятия с участием стройотрядовцев, учеба в классах и работа на энергообъектах будут проходить при строжайшем соблюдении санитарных требований.

Главная цель энергетических студенческих отрядов - укрепление связей с профильными учебными заведениями для формирования стратегического кадрового резерва энергетики будущего.

"Россети Юг" дает шанс студентам профильных специальностей еще в процессе обучения приобрести нужный опыт непосредственно на производстве. В дальнейшем после окончания учебы лучшие студенты могут быть приглашены на работу в компанию.

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