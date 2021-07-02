Сезон студенческих энергетических отрядов открыт в "Россети Юг"

Очередной сезон студенческих энергетических отрядов стартовал в "Россети Юг". Этим летом в филиалах компании будут трудиться 120 будущих энергетиков.

Из числа студентов девяти ведущих вузов Юга России сформировано восемь студенческих отрядов, которые будут трудиться на энергообъектах компании.

Будущие энергетики будут проводить текущие осмотры воздушных линий и подстанций, ремонтировать электрооборудование, укреплять опоры, учиться правильно оформлять техническую документацию.

Во время летнего трудового сезона они пройдут обучение по курсам: "Введение в профессию энергетика" и "Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей". По итогам обучения студентам будут присвоены 2 и 3 группы допуска по электробезопасности.

Бойцы энергетических стройотрядов "Россети Юг" также примут участие в различных образовательных, командообразующих и спортивных мероприятиях, в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов.

Все мероприятия с участием стройотрядовцев, учеба в классах и работа на энергообъектах будут проходить при строжайшем соблюдении санитарных требований.

Главная цель энергетических студенческих отрядов - укрепление связей с профильными учебными заведениями для формирования стратегического кадрового резерва энергетики будущего.

"Россети Юг" дает шанс студентам профильных специальностей еще в процессе обучения приобрести нужный опыт непосредственно на производстве. В дальнейшем после окончания учебы лучшие студенты могут быть приглашены на работу в компанию.