Темпы вакцинации от COVID-19 увеличились в Сочи в 4,5 раза

Темпы вакцинации от COVID-19 на курорте за последнюю неделю выросли в 4,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе города.

- Только за последние сутки в Сочи привились 4510 человек. Удельный темп вакцинации в городе составляет 930 человек на 100 000 жителей, - рассказал начальник отдела координации медицинской помощи Александр Лебедев.

За эту неделю на курорт доставили 17,3 тысячи доз вакцины от коронавируса. Поставки организованы на регулярной основе по запросам лечебно-профилактических учреждений. Сейчас в городе работают 30 прививочных пунктов, накануне был открыт новый кабинет на территории международного аэропорта в Сочи, где любой желающий может привиться на безвозмездной основе и без предварительной записи. В остальных пунктах прием ведется по предварительной записи, в противном случае на заполнение документов и внесение данных пациента в реестр уходит много времени - до 40 минут.

Также глава Сочи Алексей Копайгородский поручил увеличить число волонтеров, помогающих на пунктах вакцинации. При необходимости будут открыты новые кабинеты. Так, уже обсуждается вопрос об организации такого пункта на железнодорожной станции главного черноморского курорта.