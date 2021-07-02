На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам

На перевале в горах Северного Урала появился необычный мемориал: его установили в память о погибших здесь в 1959 году девяти туристах из группы Игоря Дятлова.

Поставили мемориал в 50 метрах от места, где тогда была палатка ребят. "Мало кто знает о точке, где она находилась. Зимой найти это место практически невозможно - все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам", - считают инициаторы проекта.

Памятник на склоне горы Холатчахль (что переводится с языка манси как Мертвая вершина или Гора мертвецов) сделан из современных композитных материалов, устойчивых к суровым погодным явлениям этой местности. "На скульптуре высотой четыре метра изображены четыре человека в разных позах, они символизируют несколько версий гибели туристической группы", - пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Памятник установили в рамках экспедиции сообщества предпринимателей, которые прошли маршрутом дятловцев и окрестностями горы Чистоп, переночевали в деревне Ушма, где живут манси.