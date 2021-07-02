Уголовное дело бывшего схимонаха Сергия передано в суд

Следственный комитет закончил дело Николая Романова, бывшего схимонаха Сергия. Прокуратура дело подписала. Расследование вело Главное следственное управление СК. Николаю Романову предъявлено обвинение по нескольким статьям - "склонение к самоубийству", "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", "самоуправство".

Следствие установило следующее. В 2020 году Романов был отлучен от церкви, но не согласился с решением о запрете его в священнослужении.

- Он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство, - объяснили в ведомстве.

А еще в СК говорят, что Романов публично призывал "не менее десяти монахинь", проживающих в монастыре, к самоубийству.

Вину Романов не признал.

В СК напомнили, что фигурант дела уже был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов.