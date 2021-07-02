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02.07.2021 15:32
Рубрика: В мире

В Афинах состоялась церемония открытия Года истории Россия - Греция

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Председатели организационного комитета Года истории Россия - Греция помощник президента РФ Владимир Мединский и президент Греческого фонда парламентаризма Эвантис Хадзивасилиу обменялись перечнями мероприятий, реализация которых запланирована обеими сторонами в рамках Года истории. Церемония состоялась в Национальном историческом музее Греции в Афинах.

Год истории проводится в соответствии с подписанным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и его греческим коллегой Никосом Дендиасом 26 октября 2020 года в Афинах совместным меморандумом. Его программа включает более 140 мероприятий в двух странах. Это и памятные мероприятия, различные форумы, конференции и выставки, заходы кораблей ВМФ России в порты Греции по случаю исторических годовщин. Реализация некоторых из мероприятий уже началась.

Фото: iStock
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Присутствующим на церемонии было зачитано послание президента России Владимира Путина. "Нынешний год - символичный, - отмечает президент в своем послании. - Ровно два века назад греческий народ поднялся на борьбу за свободу своего отечества". "В нашей стране этот порыв встретил самый искренний отклик во всех его проявлениях, - продолжает он. - Помимо прочего, сотни русских добровольцев сражались плечом к плечу с греческими патриотами до той поры, пока Греция не обрела независимость". "Сегодня наш долг - хранить и приумножать традиции дружбы и взаимовыручки, передать новому поколению бережное отношение к нашей общей истории, чтить подвиги наших героев", - уверен российский лидер.

С приветственной речью на церемонии выступил и первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис. Замглавы греческого внешнеполитического ведомства, также отметив роль России в становлении нового греческого государства, подчеркнул, что и греческая культурная традиция и образование внесли существенный вклад в формирование характера российской идентичности, которая известна сегодня. "Между прочим, преподавание греческого языка и культуры в России неизменно являются движущей силой сотрудничества между университетами и научно-исследовательскими центрами обеих стран и осуществления программ, составляющих общие интересы, - отметил он. - Нас очень многое связывает и очень многое мы хотим почерпнуть в рамках этой совместной инициативы по проведению Года истории". "Мы считаем, что культура и исторические моменты являются прочной основой, на которой мы строим сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул греческий дипломат.

Со своей стороны помощник президента России Владимир Мединский указал на то, что из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире рамки проведения Года истории были существенно сдвинуты и предложил продлить эту инициативу и на следующий календарный год. "Мы все с нетерпением ждали этого события, свой отпечаток наложила и пандемия новой коронавирусной инфекции, - отметил он. - Надеемся, что улучшение эпидемиологической ситуации позволит большему числу граждан двух стран посетить запланированные мероприятия". По мнению Мединского, проверенные временем традиции дружбы и взаимовыручки, уважения и искренней симпатии составляют прочный фундамент двусторонних связей России и Греции и на современном этапе. "Все мероприятия в рамках Года истории призваны подчеркнуть особый характер духовных и культурных уз, связывающих российский и греческий народы, расширить плодотворное сотрудничество в различных сферах", - подчеркнул он.

Фото: PANTELIS-SAITAS/ EPA
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Председатель греческой части организационного комитета Года истории Эвантис Хадзивасилиу указал на то, что народы России и Греции связывают узы, насчитывающие более тысячи лет. "Конечно, наши страны разные, Греция - это небольшая страна, а Россия - это великая держава, одна из стран, которая держит в своих руках судьбу всего мира, - подчеркнул он. - Однако, и это объективное различие делает еще более почетным для нашей нации тот факт, что дружественная Россия решила отпраздновать вместе с нами час нашей свободы, и за это наш комитет ее благодарит".

Присутствовавший на церемонии посол по особым поручениям МИД России, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что в рамках Года особое место заняли молодежные контакты. "Поверьте мне, что для молодых людей Греция по прежнему притягательна как колыбель европейской культуры, - подчеркнул он. - К слову, у нас много дел впереди и очень важно, что в это вовлечены совсем молодые люди".

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