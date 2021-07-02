За сутки в России подтверждено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6893
- 2 Московская область 2488
- 3 Санкт-Петербург 1671
- 4 Нижегородская область 382
- 5 Воронежская область 334
- 6 Республика Бурятия 325
- 7 Брянская область 321
- 8 Республика Крым 308
- 9 Забайкальский край 297
- 10 Иркутская область 287
- 11 Хабаровский край 281
- 12 Свердловская область 281
- 13 Красноярский край 278
- 14 Пермский край 276
- 15 Омская область 268
- 16 Смоленская область 255
- 17 Ростовская область 247
- 18 Оренбургская область 240
- 19 Республика Коми 229
- 20 Владимирская область 227
- 21 Архангельская область 219
- 22 Тверская область 212
- 23 Мурманская область 208
- 24 Краснодарский край 202
- 25 Республика Карелия 199
- 26 Самарская область 197
- 27 Алтайский край 194
- 28 Ленинградская область 191
- 29 Челябинская область 191
- 30 Приморский край 190
- 31 Калининградская область 183
- 32 Вологодская область 179
- 33 Волгоградская область 176
- 34 Тюменская область 172
- 35 Новосибирская область 171
- 36 Кемеровская область 170
- 37 Саратовская область 162
- 38 Республика Дагестан 161
- 39 Ставропольский край 159
- 40 Астраханская область 156
- 41 Тульская область 155
- 42 Республика Башкортостан 155
- 43 Республика Хакасия 151
- 44 Ярославская область 149
- 45 Пензенская область 147
- 46 Курская область 143
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 132
- 48 Ульяновская область 129
- 49 Псковская область 127
- 50 Севастополь 119
- 51 Кировская область 112
- 52 Костромская область 106
- 53 Липецкая область 106
- 54 Рязанская область 103
- 55 Удмуртская Республика 103
- 56 Орловская область 100
- 57 Республика Саха (Якутия) 96
- 58 Калужская область 92
- 59 Амурская область 91
- 60 Белгородская область 86
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 83
- 62 Ивановская область 83
- 63 Республика Тыва 82
- 64 Сахалинская область 79
- 65 Тамбовская область 77
- 66 Новгородская область 76
- 67 Республика Калмыкия 71
- 68 Томская область 67
- 69 Курганская область 64
- 70 Республика Чувашия 61
- 71 Республика Алтай 51
- 72 Чеченская Республика 51
- 73 Республика Марий Эл 49
- 74 Республика Мордовия 49
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 41
- 76 Республика Татарстан 41
- 77 Камчатский край 40
- 78 Республика Ингушетия 29
- 79 Республика Адыгея 25
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 25
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 24
- 82 Магаданская область 23
- 83 Еврейская автономная область 23
- 84 Чукотский автономный округ 14
- 85 Ненецкий автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 561 360 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,12%
- 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,14%
- 3. Кабардино-Балкарская Республика 0,16%
За последние сутки подтверждено 679 смертей
- Москва 112
- Санкт-Петербург 101
- Нижегородская область 27
- Иркутская область 23
- Краснодарский край 21
- Республика Бурятия 20
- Московская область 19
- Пензенская область 17
- Свердловская область 16
- Саратовская область 14
- Брянская область 13
- Архангельская область 12
- Ростовская область 12
- Самарская область 12
- Пермский край 11
- Республика Хакасия 11
- Ленинградская область 10
- Красноярский край 10
- Алтайский край 9
- Смоленская область 7
- Тульская область 7
- Мурманская область 7
- Волгоградская область 7
- Ставропольский край 7
- Челябинская область 7
- Новосибирская область 7
- Забайкальский край 7
- Воронежская область 6
- Республика Коми 6
- Республика Крым 6
- Ульяновская область 6
- Кемеровская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Белгородская область 5
- Липецкая область 5
- Тверская область 5
- Республика Башкортостан 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Приморский край 5
- Владимирская область 4
- Калужская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Карелия 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Тюменская область 3
- Омская область 3
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Хабаровский край 2
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 136 565 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 197 человек
- Москва 6271
- Санкт-Петербург 2785
- Московская область 1969
- Воронежская область 323
- Свердловская область 269
- Омская область 249
- Владимирская область 216
- Брянская область 208
- Челябинская область 203
- Архангельская область 201
- Пермский край 201
- Республика Бурятия 187
- Самарская область 184
- Забайкальский край 184
- Республика Крым 172
- Тюменская область 159
- Нижегородская область 140
- Хабаровский край 139
- Курская область 136
- Кемеровская область 128
- Республика Коми 127
- Костромская область 120
- Саратовская область 118
- Ульяновская область 118
- Новосибирская область 112
- Ставропольский край 103
- Кировская область 101
- Красноярский край 100
- Калининградская область 97
- Псковская область 97
- Тамбовская область 93
- Республика Дагестан 91
- Смоленская область 90
- Республика Хакасия 89
- Рязанская область 88
- Республика Карелия 87
- Орловская область 86
- Приморский край 85
- Белгородская область 82
- Волгоградская область 82
- Оренбургская область 82
- Ростовская область 80
- Калужская область 78
- Ленинградская область 75
- Севастополь 75
- Республика Тыва 73
- Республика Башкортостан 72
- Ханты-Мансийский автономный округ 72
- Республика Саха (Якутия) 70
- Ярославская область 67
- Ивановская область 66
- Вологодская область 65
- Новгородская область 64
- Астраханская область 63
- Иркутская область 63
- Липецкая область 60
- Тульская область 58
- Республика Чувашия 57
- Мурманская область 53
- Республика Татарстан 53
- Краснодарский край 52
- Сахалинская область 49
- Курганская область 47
- Амурская область 45
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 42
- Ямало-Ненецкий автономный округ 39
- Республика Марий Эл 32
- Тверская область 31
- Алтайский край 28
- Пензенская область 22
- Республика Калмыкия 19
- Республика Северная Осетия - Алания 15
- Республика Алтай 14
- Томская область 14
- Чеченская Республика 12
- Республика Адыгея 11
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Республика Ингушетия 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Камчатский край 7
- Ненецкий автономный округ 6
- Магаданская область 6
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 035 518.