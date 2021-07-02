За сутки в России подтверждено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6893

2 Московская область 2488

3 Санкт-Петербург 1671

4 Нижегородская область 382

5 Воронежская область 334

6 Республика Бурятия 325

7 Брянская область 321

8 Республика Крым 308

9 Забайкальский край 297

10 Иркутская область 287

11 Хабаровский край 281

12 Свердловская область 281

13 Красноярский край 278

14 Пермский край 276

15 Омская область 268

16 Смоленская область 255

17 Ростовская область 247

18 Оренбургская область 240

19 Республика Коми 229

20 Владимирская область 227

21 Архангельская область 219

22 Тверская область 212

23 Мурманская область 208

24 Краснодарский край 202

25 Республика Карелия 199

26 Самарская область 197

27 Алтайский край 194

28 Ленинградская область 191

29 Челябинская область 191

30 Приморский край 190

31 Калининградская область 183

32 Вологодская область 179

33 Волгоградская область 176

34 Тюменская область 172

35 Новосибирская область 171

36 Кемеровская область 170

37 Саратовская область 162

38 Республика Дагестан 161

39 Ставропольский край 159

40 Астраханская область 156

41 Тульская область 155

42 Республика Башкортостан 155

43 Республика Хакасия 151

44 Ярославская область 149

45 Пензенская область 147

46 Курская область 143

47 Ханты-Мансийский автономный округ 132

48 Ульяновская область 129

49 Псковская область 127

50 Севастополь 119

51 Кировская область 112

52 Костромская область 106

53 Липецкая область 106

54 Рязанская область 103

55 Удмуртская Республика 103

56 Орловская область 100

57 Республика Саха (Якутия) 96

58 Калужская область 92

59 Амурская область 91

60 Белгородская область 86

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 83

62 Ивановская область 83

63 Республика Тыва 82

64 Сахалинская область 79

65 Тамбовская область 77

66 Новгородская область 76

67 Республика Калмыкия 71

68 Томская область 67

69 Курганская область 64

70 Республика Чувашия 61

71 Республика Алтай 51

72 Чеченская Республика 51

73 Республика Марий Эл 49

74 Республика Мордовия 49

75 Кабардино-Балкарская Республика 41

76 Республика Татарстан 41

77 Камчатский край 40

78 Республика Ингушетия 29

79 Республика Адыгея 25

80 Карачаево-Черкесская Республика 25

81 Республика Северная Осетия-Алания 24

82 Магаданская область 23

83 Еврейская автономная область 23

84 Чукотский автономный округ 14

85 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 561 360 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,12%

2. Республика Северная Осетия-Алания 0,14%

3. Кабардино-Балкарская Республика 0,16% За последние сутки подтверждено 679 смертей Москва 112

Санкт-Петербург 101

Нижегородская область 27

Иркутская область 23

Краснодарский край 21

Республика Бурятия 20

Московская область 19

Пензенская область 17

Свердловская область 16

Саратовская область 14

Брянская область 13

Архангельская область 12

Ростовская область 12

Самарская область 12

Пермский край 11

Республика Хакасия 11

Ленинградская область 10

Красноярский край 10

Алтайский край 9

Смоленская область 7

Тульская область 7

Мурманская область 7

Волгоградская область 7

Ставропольский край 7

Челябинская область 7

Новосибирская область 7

Забайкальский край 7

Воронежская область 6

Республика Коми 6

Республика Крым 6

Ульяновская область 6

Кемеровская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Белгородская область 5

Липецкая область 5

Тверская область 5

Республика Башкортостан 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Приморский край 5

Владимирская область 4

Калужская область 4

Ярославская область 4

Республика Карелия 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Тюменская область 3

Омская область 3

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Калининградская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Чеченская Республика 2

Республика Мордовия 2

Хабаровский край 2

Кировская область 1

Курганская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 136 565 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 197 человек Москва 6271

Санкт-Петербург 2785

Московская область 1969

Воронежская область 323

Свердловская область 269

Омская область 249

Владимирская область 216

Брянская область 208

Челябинская область 203

Архангельская область 201

Пермский край 201

Республика Бурятия 187

Самарская область 184

Забайкальский край 184

Республика Крым 172

Тюменская область 159

Нижегородская область 140

Хабаровский край 139

Курская область 136

Кемеровская область 128

Республика Коми 127

Костромская область 120

Саратовская область 118

Ульяновская область 118

Новосибирская область 112

Ставропольский край 103

Кировская область 101

Красноярский край 100

Калининградская область 97

Псковская область 97

Тамбовская область 93

Республика Дагестан 91

Смоленская область 90

Республика Хакасия 89

Рязанская область 88

Республика Карелия 87

Орловская область 86

Приморский край 85

Белгородская область 82

Волгоградская область 82

Оренбургская область 82

Ростовская область 80

Калужская область 78

Ленинградская область 75

Севастополь 75

Республика Тыва 73

Республика Башкортостан 72

Ханты-Мансийский автономный округ 72

Республика Саха (Якутия) 70

Ярославская область 67

Ивановская область 66

Вологодская область 65

Новгородская область 64

Астраханская область 63

Иркутская область 63

Липецкая область 60

Тульская область 58

Республика Чувашия 57

Мурманская область 53

Республика Татарстан 53

Краснодарский край 52

Сахалинская область 49

Курганская область 47

Амурская область 45

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 42

Ямало-Ненецкий автономный округ 39

Республика Марий Эл 32

Тверская область 31

Алтайский край 28

Пензенская область 22

Республика Калмыкия 19

Республика Северная Осетия - Алания 15

Республика Алтай 14

Томская область 14

Чеченская Республика 12

Республика Адыгея 11

Кабардино-Балкарская Республика 11

Республика Ингушетия 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Камчатский край 7

Ненецкий автономный округ 6

Магаданская область 6

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 035 518.