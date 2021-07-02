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02.07.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6893
  • 2 Московская область 2488
  • 3 Санкт-Петербург 1671
  • 4 Нижегородская область 382
  • 5 Воронежская область 334
  • 6 Республика Бурятия 325
  • 7 Брянская область 321
  • 8 Республика Крым 308
  • 9 Забайкальский край 297
  • 10 Иркутская область 287
  • 11 Хабаровский край 281
  • 12 Свердловская область 281
  • 13 Красноярский край 278
  • 14 Пермский край 276
  • 15 Омская область 268
  • 16 Смоленская область 255
  • 17 Ростовская область 247
  • 18 Оренбургская область 240
  • 19 Республика Коми 229
  • 20 Владимирская область 227
  • 21 Архангельская область 219
  • 22 Тверская область 212
  • 23 Мурманская область 208
  • 24 Краснодарский край 202
  • 25 Республика Карелия 199
  • 26 Самарская область 197
  • 27 Алтайский край 194
  • 28 Ленинградская область 191
  • 29 Челябинская область 191
  • 30 Приморский край 190
  • 31 Калининградская область 183
  • 32 Вологодская область 179
  • 33 Волгоградская область 176
  • 34 Тюменская область 172
  • 35 Новосибирская область 171
  • 36 Кемеровская область 170
  • 37 Саратовская область 162
  • 38 Республика Дагестан 161
  • 39 Ставропольский край 159
  • 40 Астраханская область 156
  • 41 Тульская область 155
  • 42 Республика Башкортостан 155
  • 43 Республика Хакасия 151
  • 44 Ярославская область 149
  • 45 Пензенская область 147
  • 46 Курская область 143
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 132
  • 48 Ульяновская область 129
  • 49 Псковская область 127
  • 50 Севастополь 119
  • 51 Кировская область 112
  • 52 Костромская область 106
  • 53 Липецкая область 106
  • 54 Рязанская область 103
  • 55 Удмуртская Республика 103
  • 56 Орловская область 100
  • 57 Республика Саха (Якутия) 96
  • 58 Калужская область 92
  • 59 Амурская область 91
  • 60 Белгородская область 86
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 83
  • 62 Ивановская область 83
  • 63 Республика Тыва 82
  • 64 Сахалинская область 79
  • 65 Тамбовская область 77
  • 66 Новгородская область 76
  • 67 Республика Калмыкия 71
  • 68 Томская область 67
  • 69 Курганская область 64
  • 70 Республика Чувашия 61
  • 71 Республика Алтай 51
  • 72 Чеченская Республика 51
  • 73 Республика Марий Эл 49
  • 74 Республика Мордовия 49
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 41
  • 76 Республика Татарстан 41
  • 77 Камчатский край 40
  • 78 Республика Ингушетия 29
  • 79 Республика Адыгея 25
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 25
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 24
  • 82 Магаданская область 23
  • 83 Еврейская автономная область 23
  • 84 Чукотский автономный округ 14
  • 85 Ненецкий автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 561 360 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,12%
  • 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,14%
  • 3. Кабардино-Балкарская Республика 0,16%
За последние сутки подтверждено 679 смертей
  • Москва 112
  • Санкт-Петербург 101
  • Нижегородская область 27
  • Иркутская область 23
  • Краснодарский край 21
  • Республика Бурятия 20
  • Московская область 19
  • Пензенская область 17
  • Свердловская область 16
  • Саратовская область 14
  • Брянская область 13
  • Архангельская область 12
  • Ростовская область 12
  • Самарская область 12
  • Пермский край 11
  • Республика Хакасия 11
  • Ленинградская область 10
  • Красноярский край 10
  • Алтайский край 9
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 7
  • Мурманская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Челябинская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Забайкальский край 7
  • Воронежская область 6
  • Республика Коми 6
  • Республика Крым 6
  • Ульяновская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Белгородская область 5
  • Липецкая область 5
  • Тверская область 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Приморский край 5
  • Владимирская область 4
  • Калужская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Тюменская область 3
  • Омская область 3
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Калининградская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Хабаровский край 2
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 136 565 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 197 человек
  • Москва 6271
  • Санкт-Петербург 2785
  • Московская область 1969
  • Воронежская область 323
  • Свердловская область 269
  • Омская область 249
  • Владимирская область 216
  • Брянская область 208
  • Челябинская область 203
  • Архангельская область 201
  • Пермский край 201
  • Республика Бурятия 187
  • Самарская область 184
  • Забайкальский край 184
  • Республика Крым 172
  • Тюменская область 159
  • Нижегородская область 140
  • Хабаровский край 139
  • Курская область 136
  • Кемеровская область 128
  • Республика Коми 127
  • Костромская область 120
  • Саратовская область 118
  • Ульяновская область 118
  • Новосибирская область 112
  • Ставропольский край 103
  • Кировская область 101
  • Красноярский край 100
  • Калининградская область 97
  • Псковская область 97
  • Тамбовская область 93
  • Республика Дагестан 91
  • Смоленская область 90
  • Республика Хакасия 89
  • Рязанская область 88
  • Республика Карелия 87
  • Орловская область 86
  • Приморский край 85
  • Белгородская область 82
  • Волгоградская область 82
  • Оренбургская область 82
  • Ростовская область 80
  • Калужская область 78
  • Ленинградская область 75
  • Севастополь 75
  • Республика Тыва 73
  • Республика Башкортостан 72
  • Ханты-Мансийский автономный округ 72
  • Республика Саха (Якутия) 70
  • Ярославская область 67
  • Ивановская область 66
  • Вологодская область 65
  • Новгородская область 64
  • Астраханская область 63
  • Иркутская область 63
  • Липецкая область 60
  • Тульская область 58
  • Республика Чувашия 57
  • Мурманская область 53
  • Республика Татарстан 53
  • Краснодарский край 52
  • Сахалинская область 49
  • Курганская область 47
  • Амурская область 45
  • Республика Мордовия 42
  • Удмуртская Республика 42
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 39
  • Республика Марий Эл 32
  • Тверская область 31
  • Алтайский край 28
  • Пензенская область 22
  • Республика Калмыкия 19
  • Республика Северная Осетия - Алания 15
  • Республика Алтай 14
  • Томская область 14
  • Чеченская Республика 12
  • Республика Адыгея 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Республика Ингушетия 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Камчатский край 7
  • Ненецкий автономный округ 6
  • Магаданская область 6
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 035 518.

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