Указ главы Республики Ингушетия от 30 июня 2021 года № 106 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании протокола заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики Ингушетия от 23 июня 2021 г. № 27-пкз, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. Запретить до 1 августа 2021 г. включительно нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), местах массового скопления людей, за исключением учреждений дополнительного образования, без сопровождения родителей и иных законных представителей.";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Ингушетия, до 1 августа 2021 г. включительно обеспечить:

вакцинацию не менее 60 % сотрудников и соблюдение в усиленном режиме всех ограничительных мероприятий во избежание распространения новой коронавирусной инфекции;

перевод на дистанционный режим работы всех сотрудников с хроническими заболеваниями, сотрудников в возрасте 65 лет и старше, в особенности не вакцинированных и не переболевших COVID-19.".

в) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Ингушетии с привлечением религиозных и общественных деятелей проводить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации и необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







