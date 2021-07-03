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03.07.2021 11:22
Рубрика: Власть

Кабмин выделил более 8,3 млрд рублей на оплату отпускных медикам и соцработникам

На оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о пациентах с коронавирусом, будет направлено более 8,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: iStock
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Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты.

К этим категориям работников относятся врачи, средний и младший персонал, водители скорой помощи, сотрудники соцучреждений, которые работают с заболевшими коронавирусом.

Ранее глава правительства, выступая на заседании президиума Координационного совета при кабинете министров по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ, говорил о том, что эти люди ежедневно спасают сотни жизней.

- И каждый из нас может и должен им помочь. Для этого прежде всего необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и близких от коронавируса, бережно относиться к своему здоровью и, конечно, своевременно пройти вакцинацию, - подчеркнул также Мишустин.

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