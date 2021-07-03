Постановление губернатора Камчатского края от 3 июля 2021 года № 93 "О признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Камчатского края"

Постановляю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

2) постановление Губернатора Камчатского края от 15.04.2020 № 52 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

3) постановление Губернатора Камчатского края от 17.04.2020 № 56 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

4) постановление Губернатора Камчатского края от 22.04.2020 № 59 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

5) постановление Губернатора Камчатского края от 24.04.2020 № 61 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

6) постановление Губернатора Камчатского края от 30.04.2020 № 67 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

7) постановление Губернатора Камчатского края от 30.04.2020 № 68 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

8) постановление Губернатора Камчатского края от 08.05.2020 № 71 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

9) постановление Губернатора Камчатского края от 11.05.2020 № 72 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

10) постановление Губернатора Камчатского края от 20.05.2020 № 75 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

11) постановление Губернатора Камчатского края от 21.05.2020 № 77 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

12) постановление Губернатора Камчатского края от 22.05.2020 № 78 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

13) постановление Губернатора Камчатского края от 28.05.2020 № 82 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

14) постановление Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 85 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

15) постановление Губернатора Камчатского края от 05.06.2020 № 92 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

16) постановление Губернатора Камчатского края от 10.06.2020 № 95 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

17) постановление Губернатора Камчатского края от 11.06.2020 № 100 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

18) постановление Губернатора Камчатского края от 25.06.2020 № 106 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

19) постановление Губернатора Камчатского края от 26.06.2020 № 113 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

20) постановление Губернатора Камчатского края от 30.06.2020 № 116 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

21) постановление Губернатора Камчатского края от 13.07.2020 № 122 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

22) постановление Губернатора Камчатского края от 17.07.2020 № 125 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

23) постановление Губернатора Камчатского края от 24.07.2020 № 128 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

24) постановление Губернатора Камчатского края от 31.07.2020 № 134 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

25) постановление Губернатора Камчатского края от 07.08.2020 № 138 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

26) постановление Губернатора Камчатского края от 12.08.2020 № 140 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

27) постановление Губернатора Камчатского края от 18.08.2020 № 141 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

28) постановление Губернатора Камчатского края от 21.08.2020 № 147 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

29) постановление Губернатора Камчатского края от 24.08.2020 № 149 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

30) постановление Губернатора Камчатского края от 28.08.2020 № 153 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

31) постановление Губернатора Камчатского края от 31.08.2020 № 154 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

32) постановление Губернатора Камчатского края от 02.09.2020 № 157 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

33) постановление Губернатора Камчатского края от 04.09.2020 № 158 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

34) постановление Губернатора Камчатского края от 08.09.2020 № 160 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

35) постановление Губернатора Камчатского края от 09.09.2020 № 162 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

36) постановление Губернатора Камчатского края от 11.09.2020 № 164 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

37) постановление Губернатора Камчатского края от 15.09.2020 № 166 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

38) постановление Губернатора Камчатского края от 16.09.2020 № 167 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

39) постановление Губернатора Камчатского края от 17.09.2020 № 168 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

40) постановление Губернатора Камчатского края от 18.09.2020 № 169 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

41) постановление Губернатора Камчатского края от 23.09.2020 № 174 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

42) постановление Губернатора Камчатского края от 02.10.2020 № 179 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

43) постановление Губернатора Камчатского края от 15.10.2020 № 182 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

44) постановление Губернатора Камчатского края от 16.10.2020 № 183 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

45) постановление Губернатора Камчатского края от 23.10.2020 № 186 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

46) постановление Губернатора Камчатского края от 30.10.2020 № 192 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

47) постановление Губернатора Камчатского края от 06.11.2020 № 197 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

48) постановление Губернатора Камчатского края от 11.11.2020 № 198 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

49) постановление Губернатора Камчатского края от 13.11.2020 № 201 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

50) постановление Губернатора Камчатского края от 20.11.2020 № 204 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

51) постановление Губернатора Камчатского края от 27.11.2020 № 209 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

52) постановление Губернатора Камчатского края от 03.12.2020 № 215 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

53) постановление Губернатора Камчатского края от 05.12.2020 № 219 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

54) постановление Губернатора Камчатского края от 09.12.2020 № 222 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

55) постановление Губернатора Камчатского края от 18.12.2020 № 230 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

56) постановление Губернатора Камчатского края от 24.12.2020 № 232 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

57) постановление Губернатора Камчатского края от 09.01.2021 № 1 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

58) постановление Губернатора Камчатского края от 15.01.2021 № 3 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

59) постановление Губернатора Камчатского края от 22.01.2021 № 8 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

60) постановление Губернатора Камчатского края от 05.02.2021 № 18 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

61) постановление Губернатора Камчатского края от 12.02.2021 № 23 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

62) постановление Губернатора Камчатского края от 17.02.2021 № 26 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

63) постановление Губернатора Камчатского края от 20.02.2021 № 29 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

64) постановление Губернатора Камчатского края от 04.03.2021 № 35 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

65) постановление Губернатора Камчатского края от 18.03.2021 № 41 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

66) постановление Губернатора Камчатского края от 31.03.2021 № 48 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

67) постановление Губернатора Камчатского края от 14.04.2021 № 53 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

68) постановление Губернатора Камчатского края от 28.04.2021 № 64 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

69) постановление Губернатора Камчатского края от 12.05.2021 № 71 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

70) постановление Губернатора Камчатского края от 18.05.2021 № 73 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

71) постановление Губернатора Камчатского края от 28.05.2021 № 77 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

72) постановление Губернатора Камчатского края от 03.06.2021 № 80 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

73) постановление Губернатора Камчатского края от 09.06.2021 № 81 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края";

74) постановление Губернатора Камчатского края от 18.06.2021 № 88 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







