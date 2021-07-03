Катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну

На помощь терпящему бедствие украинскому рыболовецкому судну направился ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота.
Фото: Пресс-служба ЮВО
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации, экипаж из четырех человек судна "ОД-2592", приписанного к порту Очаков, запросил помощь. Также уточняется, что "Ивановец" принял сигнал бедствия на международном канале связи. По словам капитана "ОД-2592", у рыболовецкого судна отказал двигатель, оно было обесточено, и сейчас находится в дрейфе.
Также в районе аварии находится пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.