Катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну

На помощь терпящему бедствие украинскому рыболовецкому судну направился ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации, экипаж из четырех человек судна "ОД-2592", приписанного к порту Очаков, запросил помощь. Также уточняется, что "Ивановец" принял сигнал бедствия на международном канале связи. По словам капитана "ОД-2592", у рыболовецкого судна отказал двигатель, оно было обесточено, и сейчас находится в дрейфе.

Также в районе аварии находится пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.