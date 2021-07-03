Постановление правительства Ленинградской области от 2 июля 2021 года № 431 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Ломоносовский";

в графе 4 (Зона 3) слово "Ломоносовский" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области Первый вице-губернатор Ленинградской области - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области И.Петров







