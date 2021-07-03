Постановление правительства Ленинградской области от 2 июля 2021 года № 431 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Новости

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22 01:25
Почему в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости 00:10
Чехия - Дания. Онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020 00:05
Вакцина "Спутник V" доставлена в Ливан при содействии РПЦ 02.07.2021
Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 02.07.2021
Прокуратура возражает против смягчения наказания актеру Ефремову 02.07.2021
Статуи британских королев Виктории и Елизаветы свергнуты в Канаде 02.07.2021
"ПСЖ" может потратить на трансферы от 200 миллионов евро 02.07.2021
СМИ: РФС готов отправить Черчесова в отставку 02.07.2021
На Урале на озере Балтым от удара молнии погибли два человека 02.07.2021
Футболиста французского "Лорьяна" облила кислотой неизвестная женщина 02.07.2021
ВОЗ: Из-за штамма "дельта" мир на очень опасном этапе пандемии 02.07.2021
В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с наплывом мигрантов 02.07.2021
Беларусь сбила на границе с Литвой беспилотник со взрывчаткой 02.07.2021
Вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти - Минздрав 02.07.2021
Хубулов оштрафован на три зарплаты за оскорбление Касаткиной 02.07.2021
Москалькова предложила компенсировать сиротам аренду до получения квартир 02.07.2021
В Ижевске установили водяную завесу после выброса хлора 02.07.2021
Роман Романенко предложил создать в школах Москвы создать космические классы 02.07.2021
В России упростили предоставление организациями финансовой отчетности 02.07.2021
В Ижевске произошел выброс хлора 02.07.2021
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о том, как создаются биомедицинские материалы 02.07.2021
Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий 02.07.2021
Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяк России" 02.07.2021
Путин подписал закон о стимулировании вложений в стартапы 02.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 июля 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 2 июля 2021 года № 431 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Ломоносовский";

в графе 4 (Зона 3) слово "Ломоносовский" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области Первый вице-губернатор Ленинградской области - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области И.Петров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией