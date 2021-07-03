Минздрав Аргентины выявил новые случаи заражения штаммом "дельта" у прибывших из-за рубежа, сообщили в министерстве.

Речь идет о двух путешественниках. Один прибыл из США, другой - из Венесуэлы. Оба находятся сейчас в изоляции. "Всего тип коронавируса "дельта" выявлен у пяти туристов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Власти стремятся не допустить распространения этого типа вируса в Аргентине. С конца июня втрое было сокращено число людей, которые могут прибывать в страну. Вместо двух тысяч человек въехать на территорию теперь могут не более 600. Эта мера привела к отмене десятков рейсов. Несколько десятков тысяч аргентинцев и иностранцев, работающих и проживающих в стране, застряли за границей.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в стране превысило четыре с половиной миллиона человек (4 512 439). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19 в стране и мире.