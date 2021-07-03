Новгородское, а теперь Нью-Йорк, находится в Донецкой области, всего в семи километрах от границы, которая разделяет регион на две части, которые контролируются украинской администрацией и администрацией ДНР.

Именно депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за переименование поселка. Точнее - за возвращения ему исторического названия.

Новгородское (Нью-Йорк) - большой поселок, в нем проживает 12 тысяч человек. По одной версии, поселение появилось на этом месте во время правления Екатерины Великой, которая призвала немцев в Российскую империю. Им предлагалось заселять земли на территориях Новороссии (часть этой исторической территории занимает современный Донбасс) и на Волге - на территориях нынешней Саратовской и Самарской областей.

Почему немцы выбрали американское название - точно неизвестно. Как пишет издание strana.ua, местный промышленник Якоб Унгер мог дать такое название в память о своем путешествии в Нью-Йорк, который произвел на него неизгладимое впечатление. В то же время, краевед Виктрия Шору отмечает, что немцы появились тут только ближе к концу XIX века, а до этого земли принадлежали помещикам Фурсовым. И будто бы при них тут появилось сельцо Нью-Йорк.

Нью-Йорк продержался в Сталинской области до 1951 года, когда было принят указ Верховной Рады Украинской ССР о переименовании его в Новгородское. Спустя 10 лет уже город Сталино и Сталинскую область переименуют в Донецк, хотя изначально он - Юзовка. Это название было дано в 1869 году в честь британского промышленника Джона Юза (Хьюза) и просуществовало до 1924 года.

После 2014 года власти Украины начали проводить политику декоммунизации, которая заключается, в том числе, в переименовании улиц, площадей, населенных пунктов, названия которых связаны с коммунистической идеологией. Хотя иногда переименования касаются и таких названий, как Новгородское (кстати, неизвестно, почему в 1951-м было выбрано именно такое) в Нью-Йорк. Сообщалось, что возвращение названия произошло по просьбе местных жителей. Но вообще Рада может делать это самостоятельно, основываясь на рекомендациях Института национальной памяти.

Нью-Йорку повезло с историческим названием. И украинские власти, и американские (посольство США на Украине уже поздравило жителей Нью-Йорка Донецкой области) остались довольны возвращением такого исторического названия. Потому что куда более крупным Днепропетровску и Кировограду, например, исконные названия так и не вернули, хотя ничего коммунистического в них не было. Днепропетровск во времена Российской империи был Екатеринославом и Новороссийском, а Кировоград - Елисаветградом.

Однако в этом случае политика декомуннизации расширялась до политики деимпериализации - и Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград - Кропивницким (в честь актера и певца Марка Кропивницкого)...