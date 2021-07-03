Постановление губернатора Пензенской области от 2 июля 2021 года № 115 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Пензенской торгово-промышленной палаты от 01.07.2021 № 060-01/167, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив подпункт 3.1 пункта 3 после слов "по выдвижению кандидатов на должность Губернатора Пензенской области, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Пензенской области" словами ", организаций, содействующих развитию экспорта российских товаров".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко







