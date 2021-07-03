Собянин: Общее число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 млн человек

Общее число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 млн. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

Глава города отметил, что вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты: "Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тысяч человек".

По словам мэра, пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни увеличится до 20 тысяч человек в сутки.

"Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей", - заключил Собянин, обращаясь к жителям города и тем, кто приехал сюда на работу и сделал прививку.