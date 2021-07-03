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03.07.2021 15:13
Рубрика: Общество

В Южном округе прошел семейный конкурс по моделированию фигур из шаров

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал для семей Южного округа мастер-класс по моделированию фигур из воздушных шаров. Сначала инструктор учил детей и родителей надувать шары с помощью небольшого ручного насоса, а потом крутить из них различные фигуры. Это семейное мероприятие под открытым небом - пример интересного семейного досуга и здоровая альтернатива гаджетам, к которым дети приучаются с малолетства.

Фото: Галина Бродская
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"Наш мастер-класс плавно перешел в семейный конкурс. Самые дружные семьи, сумевшие быстро освоить новый навык и создать самые оригинальные фигуры, получили призы - воздушных змеев, которых смогли тут же запустить. Это умение пригодится и детям, и родителям. Такая активность не просто украсит домашний детский праздник, а станет ярким воспоминанием детства", - отметил Евгений Нифантьев.

Он отметил, что сегодня большинство детей и подростков просиживают в смартфонах и планшетах более трех часов в день, что показал недавний опрос родителей.

"А ведь это как раз то время, которое они могли бы тратить на спорт, развитие творческих способностей, на живое общение со сверстниками и своими семьями", - добавил общественник.

Он подчеркнул, что именно родители должны помогать детям интересно и с пользой проводить время, свободное от уроков и домашних дел. И напомнил, что идеи проведения семейного досуга можно почерпнуть в специальном пособии-подсказке для родителей "Вернем детей из соцсетей".

В регионах Общество Семья и дети Президент Общественная палата Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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