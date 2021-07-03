Указ губернатора Смоленской области от 2 июля 2021 года № 70 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с решениями оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Смоленской области и с учетом постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от 16.06.2021 № 62, от 23.06.2021 № 67, от 25.06.2021 № 68) следующие изменения:

1) в пункте 3:

- в абзаце втором подпункта 3.5 слова "услуги общественного питания и" исключить;

- дополнить подпунктом 3.8 следующего содержания:

"3.8. Массовый допуск граждан в здания и помещения областных государственных казенных учреждений службы занятости населения (далее - центры занятости населения). Прием граждан в помещениях центров занятости населения осуществлять по предварительной записи.";

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Рекомендовать лицам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадий), трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации (далее - лица, имеющие заболевания), лицам, перенесшим инфаркт или инсульт, беременным женщинам принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, в том числе по поводу основного заболевания (для лиц, имеющих заболевания), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом:

- не привлекать к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей лиц в возрасте 65 лет и старше (с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу"), лиц, имеющих заболевания, лиц, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, лиц, не прошедших полный курс профилактической прививки (подтвержденный соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), если их нахождение на рабочем месте не является критически важным (определяется решением работодателя) для обеспечения стабильного функционирования указанных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- перевести указанных лиц на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.";

3) в абзаце пятом подпункта 18.1 пункта 18 слова "с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы" заменить словами "с организацией, подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов в представительные органы муниципальных образований Смоленской области";

4) в подпунктах 21.1 и 21.2 пункта 21 слова "в период по 04.07.2021 включительно" исключить;

5) дополнить пунктами 371, 372 следующего содержания:

"371. Заместителям Губернатора Смоленской области, руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области обеспечить оперативное выполнение требований постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" сотрудниками (работниками) органов исполнительной власти Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области организаций, в том числе государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, фондов, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ и т.п. (далее - организации областного ведения).

Органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области обеспечить оперативное выполнение требований постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" сотрудниками (работниками) органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципальных организаций, в том числе муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и т.п. (далее - организации муниципального ведения).

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Смоленской области, обеспечить оперативное выполнение штатными сотрудниками (работниками) требований постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

372. В целях получения достоверной консолидированной информации о темпах вакцинации населения Смоленской области от новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

372.1. Утвердить форму сведений о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также - форма сведений), согласно приложению.

372.2. Организациям областного ведения еженедельно не позднее 18 часов четверга (начиная с 08.07.2021) представлять в органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие исполнительно-распорядительные функции в соответствующих отраслях и сферах государственного управления, сведения о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно форме сведений.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

Органы исполнительной власти Смоленской области после получения сведений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, от организаций областного ведения на их основании формируют сводные сведения (включая сотрудников (работников) органа исполнительной власти Смоленской области) по форме сведений и направляют заполненную форму сведений в Департамент Смоленской области по здравоохранению еженедельно не позднее 11 часов понедельника (начиная с 12.07.2021), следующего за отчетной неделей.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

Иным государственным органам Смоленской области еженедельно не позднее 11 часов понедельника (начиная с 12.07.2021), следующего за отчетной неделей, представлять в Департамент Смоленской области по здравоохранению сведения о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно форме сведений.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

372.3. Органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), поселений Смоленской области, организациям муниципального ведения, иным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением федеральных государственных органов, органов исполнительной власти Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области, организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, организаций областного ведения) и индивидуальным предпринимателям, использующим труд наемных работников, осуществляющим деятельность на территории Смоленской области, еженедельно не позднее 18 часов четверга (начиная с 08.07.2021) представлять в администрацию муниципального района (городского округа) Смоленской области (по месту фактического нахождения организации (индивидуального предпринимателя) сведения о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно форме сведений.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

Администрации муниципальных районов (городских округов) Смоленской области после получения сведений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, формируют сводные сведения (включая сотрудников (работников) органов местного самоуправления муниципального района (городского округа) Смоленской области) по форме сведений и направляют заполненную форму сведений в Департамент Смоленской области по здравоохранению еженедельно не позднее 11 часов понедельника (начиная с 12.07.2021), следующего за отчетной неделей.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

372.4. Департамент Смоленской области по здравоохранению собственными силами или с привлечением подведомственных учреждений обеспечивает обработку полученных сводных сведений и их направление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области еженедельно не позднее 18 часов понедельника (начиная с 12.07.2021), в который поступили сводные сведения.";

6) дополнить приложением (прилагается).

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







