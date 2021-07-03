Отчаянный рейд: Т-28 ворвался в оккупированный Минск 80 лет назад

3 июля 1941 года со стороны Бреста в оккупированный Минск ворвался советский средний танк Т-28. После себя он оставлял искореженную немецкую технику. Но выбраться из города экипаж так и не смог.

Об этом после Великой Отечественной войны в книге написал Дмитрий Малько. Он, застав войну на складе в Беларуси, готовил технику к отправке, в том числе и танк. Но бронемашина сломалась.

Малько начал ремонт и отстал от колонны. В этот момент к нему и присоединились механик-водитель майор Васечкин, имя его так и осталось неизвестным, Николай Педан, Александр Рачицкий и Федор Наумов. Последние были курсантами артиллерийского училища. Вместе и решили пробиваться к своим.

Утром 3 июля Т-28 въехал в Минск. Сначала никакого интереса к нему не проявили. Фашисты приняли его за очередную трофейную машину. Зато экипаж был настроен по-боевому. Стал стрелять пулеметными очередями.

На пересечении Советской и Октябрьской улиц (сейчас - проспект Независимости и улица Янки Купалы) экипаж Т-28 увидел много техники, сами же гитлеровцы купались в реке. Т-28 начал стрельбу. Немцы в ужасе разбегались, а экипаж отправился дальше.

Но танк не успел далеко отъехать. Попал под обстрел противотанковой гитлеровской батареи. Машина загорелась и Васечкин дал команду покинуть Т-28. Командир экипажа и один из курсантов отстреливались до конца и погибли как герои. Остальным троим удалось выжить.

Федор Наумов попал к партизанам, Николая Педана взяли в плен и он прошел концлагерь. Сам Дмитрий Мальков перебрался через линию фронта и оказался у своих. Он служил дальше, освобождал Белоруссию, Польшу и закончил войну в Кенигсберге гвардии старшим лейтенантом.

Как отмечается в книге, Т-28 уничтожил и вывел из строя около десяти танков и бронемашин противника, 14 грузовиков, три артиллерийские батареи.

Мемуары Дмитрия Малько опубликовали в 1986 году в одной из книг серии "На земле, в небесах и на море". Ветерану-танкисту посвящен документальный фильм "Судьба солдатская", который сняли в 1989 году в Беларуси. Малько награжден орденом Отечественной войны I степени.