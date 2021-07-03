Тринадцать уральских мальчишек совершили двухмесячный санный поход в Петербург за образованием

Необычный документ хранится в Добрянском историко-краеведческом музее (Пермский край). Это "Путевой журнал", который подробно рассказывает о том, как в первой трети XIX века "служительские дети" из Пермского нераздельного имения Строгановых добирались до Санкт-Петербурга - получить образование в открывшейся там школе земледелия и горнозаводских наук.

Сын А.И. Тунёва, заводской деятель Павел Александрович Тунёв. В начале ХХ в. его семье хранился "Путевой журнал" с записями деда и отца.

Записи вел руководитель группы, межевых дел старший поверенный Иван Тунёв, а через несколько десятилетий отцовские записи дополнил заметками на полях его сын, один из участников поездки - Александр Иванович Тунёв (1809-1891).

Мне кажется, бесхитростные фрагменты из этого журнала могут быть интересны читателям "Родины".

Страница из "Путевого журнала". Фото: Добрянский историко-краеведческом музей

Приключения телячьей головы

Первая запись - 22 декабря 1823 года. Выезд обоза из "столицы" строгановских имений села Ильинского в Петербург - санный путь займет у тринадцати мальчишек два месяца:

"Дек. 22. Пополудни в 3-м часу отправились из Ильинска в село Кривецкое, в которое приехали того же числа к вечеру. 23-го по утру из оного отправились в деревню Кущерскую, от стоящую от Кривца в 38-ми верстах, в которое приехали того же числа к вечеру. 24-го числа по утру из деревни Кущерской отправились в село Карагайское, от стоящее от Кущерской в 12-ти верстах...".

3 февраля юные пермяки оказались в Ярославле:

"Вечером этого числа горел в Ярославле театр, - вспоминал 31 января 1890 года, через 66 лет после памятного события Тунёв-младший. - Квартира наша была неподалеку, так что все было в виду. Приблизительно могу определить, что театр горел в 7 час. вечера. Пламя выбивало в окна верхнего этажа".

Дальнейший путь пермяков лежал через Углич на Бежецк. Этот городок запомнился Тунёву-младшему ужином накануне Великого поста:

"Так как на квартире не имелось ничего готового, то мальчуганы-путники при пособии кучеров изготовили для себя ужин. Истребили чуть ли не целого теленка".

Телячью голову они везли потом с собой почти до самого Петербурга:

"Школяры тщательно сохраняли ее и по приезду на станок (на почтовую станцию. - Авт.) клали ее в шапку следовавшего с нами Матв. Мих. Пепеляева. Осерчавший Матв. Мих. куда бы не убросил досаждавшую ему голову, школяры ее подбирали, чтобы на следующем станке опять позабавиться безвредной злобой простака Пепеляева. Путь наш был хотя и продолжителен, но не скучен".

Ж.-Л. Монье. Граф П. Строганов. 1808 год.

Постояльцы графской усадьбы

23 февраля, оставив за спиной Вышний Волочек, Валдай и Новгород, пермяки поутру приехали в село Марьино, в 70 верстах от Петербурга. Там располагалась усадьба графов Строгановых с английским парком и зданиями, построенными по проектам известных архитекторов. Сейчас ее называют жемчужиной дворцово-парковой архитектуры. В графской усадьбе подростки находились более недели, так как открывавшаяся в Петербурге "с высочайшего соизволения" строгановская школа земледелия и горнозаводских наук еще не была готова к их приему.

Е. Есаков. Усадьба Строгановых в Марьино. 1812 год.

Она открылась 13 марта 1824 года.

Первые воспитанники школы окончили обучение в сентябре 1829 года, но двоих отправили на службу в Пермское имение еще в 1828 году. Василия Волегова - "по возмужалости", Алексея Малых - "по расположению к чахотке". Остальные к службе в имении были пока не готовы по причине своей юности, а потому вынуждены были прослушать "дополнительный к горно-заводским наукам краткий курс земледелия и ветеринарных наук".

"Охотников слушать эти предметы было не много, да и были ли?" - откровенно признавался Александр Тунёв.

Добрянский (Верхний) железоделательный завод графа А.С. Строганова. Конец XIX века. Фото: из личного архива автора

На Родину со щитом

Понятно, что после пятилетней разлуки с родными молодые люди рвались домой.

"Отправились мы из Петербурга в лодке-тихвинке до Тихвина в значительном количестве пассажиров, - вспоминал Тунёв-младший. - По Ладожскому каналу лодку тащила лошадь, а где не было пути для лошади, чуть ли не люди. Из Тихвина одна только наша школьная компания отправилась в лодке-соминке, чуть ли не до Мологи, а от Мологи до Казани опять в новой крытой лодке, в которой мы лежали головами к бортам, а ногами в середину, причем шутники мешались ногами".

Схема путешествия подростков в Петербург и обратно.

В тот год было изобилие яблок, которые и служили основной пищей для выпускников. В лодке их тоже везли немало:

"Подкатится яблок под бок кому-либо, и давай его хрумать. Сосед услышит, соблазнится и ежели нет под боком, то потребует из склада-дупельки, и начнется общая суматоха. Когда яблоки на исходе, то приваливай к первому благовидному селению и наполняй вновь дупельку".

В Казани ребята пересели на подводы, а на подъезде к Пермской губернии их застал первый снег. В родное Ильинское "петербуржцы" вернулись к 14 октября 1829 года. "В Петербурге был, а Москвы не видывал", - констатирует по прошествии многих лет Александр Иванович Тунёв.

Уже в советское время "Путевой журнал" в Добрянский музей передала его внучка.

Мастеровые Добрянского завода. XIX век. Фото: из личного архива автора

Прокатчики Добрянского завода. XIX век. Фото: из личного архива автора

P.S. Участники мальчишеского санного перехода сыграли в дальнейшем большую роль в жизни Пермского имения, стали яркими представителями строгановской интеллигенции. К примеру, автор дополнений в отцовский "Путевой журнал" Александр Иванович Тунёв, пройдя служительские ступени на Павловском и Очёрском заводах, с 1847 по 1877 год возглавлял Добрянский железоделательный завод. Василий Алексеевич Волегов (1807-1864) был главным смотрителем золотых промыслов в Билимбаевском округе, в 30-х годах являлся управляющим Добрянским заводом, с 1846 по 1864 год служил главноуправляющим Пермским имением Строгановых.