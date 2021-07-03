Власти Канады привлекли армию для тушения пожаров

Оттава приготовилась направить военные самолеты и другую помощь для эвакуации жителей городов и борьбы с более чем 100 лесными пожарами на западе Канады, вызванными рекордно сильной жарой. В Британской Колумбии зафиксировано не менее 152 возгораний, 89 из которых возникли за последние два дня. Большинство из них было вызвано ударами молнии.

Пожары были зафиксированы к северу от города Камлупс, в 350 километрах к северо-востоку от Ванкувера. Эксперты считают, что жара, вызвавшая чрезвычайную ситуацию в районах, где живут миллионы людей, вызвана глобальным потеплением. От теплового удара погибло более 700 человек в Канаде и, по меньшей мере, 16 человек в США. сообщает портал ibtimes.com.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился в пятницу с группой по реагированию на чрезвычайные ситуации, в которую вошли несколько министров. Состоялись также консультации с премьером Британской Колумбии, а также с мэрами и вождями коренных народов в общинах, находящихся под угрозой.

Около 1000 человек уже покинули места лесных пожаров в Британской Колумбии, и власти ищут многих пропавших без вести. Населенный пункт Литтон был эвакуирован из-за пожара, который вспыхнул внезапно и быстро распространился. Несмотря на все усилия пожарных, сгорело почти 90 процентов деревни.

В пятницу медицинская экспертиза провинции Британская Колумбия сообщила, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 719 смертей, что "в три раза больше", чем среднее количество летальных исходов, регистрируемых за этот период при нормальных обстоятельствах.

"Сухие условия и экстремальная жара в Британской Колумбии являются беспрецедентными. Лесные пожары показывают, что мы находимся на самых ранних стадиях того, что обещает быть долгим и сложным летом", - заявил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.