Вышел русский тизер "Чепелуэйта" с Броуди - нового сериала по Кингу

На YouTube-канале сервиса "Амедиатека" представлен русский тизер новой многосерийной адаптации произведения "короля ужасов" Стивена Кинга, "да еще и с Эдрианом Броуди в главной роли!" Речь о шоу "Чепелуэйт" (Chapelwaite), основанном на рассказе Кинга "Поселение Иерусалим".

Лауреат "Оскара" Броуди сыграл в нем аристократа Чарльза Буна, который после смерти жены переехал с детьми в дом предков. Где протагонисту, как заведено, "предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым родственников".

В других ролях - Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Иэн Хо, Трина Коркам, Горд Рэнд и Эмили Хэмпшир. Среди режиссеров и продюсеров - люди, делавшие "Криминальное чтиво" и "Бешеных псов" Тарантино, "Человека в высоком замке" и "Звездный крейсер Галактика". Броуди - тоже в числе продюсеров. Над сценарием адаптации потрудился автор первоисточника. В сезоне - десять эпизодов (напомним: в основе предприятия - всё ещё небольшой рассказ).

Мировая премьера - 22 августа. Российская - "скоро".

"Поселение Иерусалим" ("Жребий Иерусалима", "Иерусалимов удел" - Jerusalem's Lot) - ранний опус Кинга, впервые опубликованный в 1978 году в важном сборнике "Ночная смена". Что ценно - в произведении тут и там сквозят явные отсылки к "Мифам Ктулху" Лавкрафта, в наибольшей степени - к "Крысам в стенах".