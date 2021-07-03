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03.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7446
  • 2 Московская область 2596
  • 3 Санкт-Петербург 1733
  • 4 Нижегородская область 411
  • 5 Воронежская область 357
  • 6 Республика Бурятия 329
  • 7 Брянская область 326
  • 8 Забайкальский край 323
  • 9 Республика Крым 316
  • 10 Иркутская область 302
  • 11 Свердловская область 297
  • 12 Хабаровский край 294
  • 13 Пермский край 290
  • 14 Красноярский край 289
  • 15 Омская область 281
  • 16 Ростовская область 262
  • 17 Оренбургская область 259
  • 18 Смоленская область 257
  • 19 Владимирская область 240
  • 20 Республика Коми 235
  • 21 Мурманская область 228
  • 22 Архангельская область 225
  • 23 Тверская область 219
  • 24 Республика Карелия 215
  • 25 Краснодарский край 211
  • 26 Приморский край 208
  • 27 Челябинская область 202
  • 28 Алтайский край 199
  • 29 Ленинградская область 196
  • 30 Самарская область 189
  • 31 Калининградская область 187
  • 32 Вологодская область 185
  • 33 Волгоградская область 181
  • 34 Тюменская область 180
  • 35 Новосибирская область 180
  • 36 Саратовская область 171
  • 37 Кемеровская область 168
  • 38 Ставропольский край 167
  • 39 Республика Дагестан 167
  • 40 Республика Башкортостан 159
  • 41 Астраханская область 158
  • 42 Ярославская область 157
  • 43 Курская область 156
  • 44 Тульская область 151
  • 45 Республика Хакасия 150
  • 46 Пензенская область 150
  • 47 Ульяновская область 138
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 138
  • 49 Псковская область 133
  • 50 Севастополь 120
  • 51 Костромская область 115
  • 52 Кировская область 113
  • 53 Рязанская область 112
  • 54 Липецкая область 108
  • 55 Удмуртская Республика 104
  • 56 Республика Саха (Якутия) 99
  • 57 Орловская область 98
  • 58 Амурская область 96
  • 59 Калужская область 94
  • 60 Белгородская область 89
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 87
  • 62 Республика Тыва 85
  • 63 Новгородская область 85
  • 64 Ивановская область 84
  • 65 Тамбовская область 81
  • 66 Республика Калмыкия 78
  • 67 Сахалинская область 78
  • 68 Курганская область 70
  • 69 Томская область 66
  • 70 Республика Чувашия 60
  • 71 Чеченская Республика 55
  • 72 Республика Марий Эл 53
  • 73 Республика Мордовия 51
  • 74 Республика Алтай 49
  • 75 Республика Татарстан 43
  • 76 Камчатский край 42
  • 77 Кабардино-Балкарская Республика 42
  • 78 Республика Ингушетия 28
  • 79 Республика Адыгея 27
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 27
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 26
  • 82 Еврейская автономная область 24
  • 83 Магаданская область 20
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 585 799 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,13%
  • 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,15%
  • 3. Республика Ингушетия 0,17%
За последние сутки подтверждено 697 смертей:
  • Москва 116
  • Санкт-Петербург 110
  • Нижегородская область 26
  • Иркутская область 24
  • Московская область 21
  • Краснодарский край 21
  • Республика Бурятия 17
  • Свердловская область 15
  • Брянская область 14
  • Ростовская область 14
  • Пензенская область 13
  • Самарская область 12
  • Алтайский край 12
  • Ленинградская область 11
  • Красноярский край 11
  • Пермский край 10
  • Саратовская область 10
  • Оренбургская область 9
  • Липецкая область 8
  • Смоленская область 8
  • Тульская область 8
  • Республика Крым 8
  • Волгоградская область 8
  • Челябинская область 8
  • Республика Коми 7
  • Мурманская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Курская область 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Новосибирская область 6
  • Приморский край 6
  • Воронежская область 5
  • Тверская область 5
  • Ярославская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Ульяновская область 5
  • Тюменская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 5
  • Белгородская область 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Татарстан 4
  • Омская область 4
  • Хабаровский край 4
  • Владимирская область 3
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Курганская область 2
  • Республика Тыва 2
  • Амурская область 2
  • Сахалинская область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Калининградская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Хакасия 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 137 262 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 899 человек:
  • Москва 5869
  • Санкт-Петербург 2590
  • Московская область 1999
  • Воронежская область 341
  • Свердловская область 278
  • Пермский край 255
  • Забайкальский край 253
  • Республика Бурятия 239
  • Владимирская область 227
  • Омская область 197
  • Нижегородская область 193
  • Республика Хакасия 192
  • Республика Крым 187
  • Калининградская область 172
  • Челябинская область 172
  • Самарская область 169
  • Брянская область 167
  • Тюменская область 167
  • Хабаровский край 166
  • Архангельская область 147
  • Курская область 142
  • Новосибирская область 136
  • Республика Башкортостан 134
  • Ульяновская область 124
  • Кемеровская область 119
  • Белгородская область 118
  • Республика Саха (Якутия) 114
  • Республика Коми 113
  • Саратовская область 113
  • Красноярский край 111
  • Ростовская область 101
  • Кировская область 101
  • Рязанская область 98
  • Оренбургская область 94
  • Смоленская область 93
  • Республика Дагестан 93
  • Костромская область 88
  • Волгоградская область 88
  • Республика Карелия 85
  • Орловская область 83
  • Калужская область 81
  • Ставропольский край 81
  • Приморский край 81
  • Ханты-Мансийский автономный округ 79
  • Новгородская область 77
  • Вологодская область 72
  • Ленинградская область 72
  • Севастополь 70
  • Ивановская область 68
  • Ярославская область 64
  • Республика Чувашия 61
  • Тульская область 60
  • Курганская область 58
  • Мурманская область 57
  • Краснодарский край 57
  • Иркутская область 55
  • Сахалинская область 52
  • Астраханская область 47
  • Липецкая область 46
  • Амурская область 46
  • Тамбовская область 44
  • Республика Мордовия 42
  • Удмуртская Республика 41
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 41
  • Республика Марий Эл 32
  • Республика Татарстан 28
  • Тверская область 27
  • Республика Алтай 25
  • Псковская область 24
  • Республика Тыва 23
  • Алтайский край 22
  • Пензенская область 21
  • Республика Калмыкия 18
  • Республика Адыгея 15
  • Республика Северная Осетия - Алания 13
  • Чеченская Республика 13
  • Томская область 13
  • Камчатский край 12
  • Кабардино-Балкарская Республика 9
  • Республика Ингушетия 8
  • Магаданская область 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 053 417.

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