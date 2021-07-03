За сутки в России подтверждено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7446
- 2 Московская область 2596
- 3 Санкт-Петербург 1733
- 4 Нижегородская область 411
- 5 Воронежская область 357
- 6 Республика Бурятия 329
- 7 Брянская область 326
- 8 Забайкальский край 323
- 9 Республика Крым 316
- 10 Иркутская область 302
- 11 Свердловская область 297
- 12 Хабаровский край 294
- 13 Пермский край 290
- 14 Красноярский край 289
- 15 Омская область 281
- 16 Ростовская область 262
- 17 Оренбургская область 259
- 18 Смоленская область 257
- 19 Владимирская область 240
- 20 Республика Коми 235
- 21 Мурманская область 228
- 22 Архангельская область 225
- 23 Тверская область 219
- 24 Республика Карелия 215
- 25 Краснодарский край 211
- 26 Приморский край 208
- 27 Челябинская область 202
- 28 Алтайский край 199
- 29 Ленинградская область 196
- 30 Самарская область 189
- 31 Калининградская область 187
- 32 Вологодская область 185
- 33 Волгоградская область 181
- 34 Тюменская область 180
- 35 Новосибирская область 180
- 36 Саратовская область 171
- 37 Кемеровская область 168
- 38 Ставропольский край 167
- 39 Республика Дагестан 167
- 40 Республика Башкортостан 159
- 41 Астраханская область 158
- 42 Ярославская область 157
- 43 Курская область 156
- 44 Тульская область 151
- 45 Республика Хакасия 150
- 46 Пензенская область 150
- 47 Ульяновская область 138
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 138
- 49 Псковская область 133
- 50 Севастополь 120
- 51 Костромская область 115
- 52 Кировская область 113
- 53 Рязанская область 112
- 54 Липецкая область 108
- 55 Удмуртская Республика 104
- 56 Республика Саха (Якутия) 99
- 57 Орловская область 98
- 58 Амурская область 96
- 59 Калужская область 94
- 60 Белгородская область 89
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 87
- 62 Республика Тыва 85
- 63 Новгородская область 85
- 64 Ивановская область 84
- 65 Тамбовская область 81
- 66 Республика Калмыкия 78
- 67 Сахалинская область 78
- 68 Курганская область 70
- 69 Томская область 66
- 70 Республика Чувашия 60
- 71 Чеченская Республика 55
- 72 Республика Марий Эл 53
- 73 Республика Мордовия 51
- 74 Республика Алтай 49
- 75 Республика Татарстан 43
- 76 Камчатский край 42
- 77 Кабардино-Балкарская Республика 42
- 78 Республика Ингушетия 28
- 79 Республика Адыгея 27
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 27
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 26
- 82 Еврейская автономная область 24
- 83 Магаданская область 20
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 585 799 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,13%
- 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,15%
- 3. Республика Ингушетия 0,17%
За последние сутки подтверждено 697 смертей:
- Москва 116
- Санкт-Петербург 110
- Нижегородская область 26
- Иркутская область 24
- Московская область 21
- Краснодарский край 21
- Республика Бурятия 17
- Свердловская область 15
- Брянская область 14
- Ростовская область 14
- Пензенская область 13
- Самарская область 12
- Алтайский край 12
- Ленинградская область 11
- Красноярский край 11
- Пермский край 10
- Саратовская область 10
- Оренбургская область 9
- Липецкая область 8
- Смоленская область 8
- Тульская область 8
- Республика Крым 8
- Волгоградская область 8
- Челябинская область 8
- Республика Коми 7
- Мурманская область 7
- Ставропольский край 7
- Курская область 6
- Республика Башкортостан 6
- Новосибирская область 6
- Приморский край 6
- Воронежская область 5
- Тверская область 5
- Ярославская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Ульяновская область 5
- Тюменская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 5
- Белгородская область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Республика Татарстан 4
- Омская область 4
- Хабаровский край 4
- Владимирская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ивановская область 2
- Калужская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Курганская область 2
- Республика Тыва 2
- Амурская область 2
- Сахалинская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Калининградская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Республика Хакасия 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 137 262 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 899 человек:
- Москва 5869
- Санкт-Петербург 2590
- Московская область 1999
- Воронежская область 341
- Свердловская область 278
- Пермский край 255
- Забайкальский край 253
- Республика Бурятия 239
- Владимирская область 227
- Омская область 197
- Нижегородская область 193
- Республика Хакасия 192
- Республика Крым 187
- Калининградская область 172
- Челябинская область 172
- Самарская область 169
- Брянская область 167
- Тюменская область 167
- Хабаровский край 166
- Архангельская область 147
- Курская область 142
- Новосибирская область 136
- Республика Башкортостан 134
- Ульяновская область 124
- Кемеровская область 119
- Белгородская область 118
- Республика Саха (Якутия) 114
- Республика Коми 113
- Саратовская область 113
- Красноярский край 111
- Ростовская область 101
- Кировская область 101
- Рязанская область 98
- Оренбургская область 94
- Смоленская область 93
- Республика Дагестан 93
- Костромская область 88
- Волгоградская область 88
- Республика Карелия 85
- Орловская область 83
- Калужская область 81
- Ставропольский край 81
- Приморский край 81
- Ханты-Мансийский автономный округ 79
- Новгородская область 77
- Вологодская область 72
- Ленинградская область 72
- Севастополь 70
- Ивановская область 68
- Ярославская область 64
- Республика Чувашия 61
- Тульская область 60
- Курганская область 58
- Мурманская область 57
- Краснодарский край 57
- Иркутская область 55
- Сахалинская область 52
- Астраханская область 47
- Липецкая область 46
- Амурская область 46
- Тамбовская область 44
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 41
- Ямало-Ненецкий автономный округ 41
- Республика Марий Эл 32
- Республика Татарстан 28
- Тверская область 27
- Республика Алтай 25
- Псковская область 24
- Республика Тыва 23
- Алтайский край 22
- Пензенская область 21
- Республика Калмыкия 18
- Республика Адыгея 15
- Республика Северная Осетия - Алания 13
- Чеченская Республика 13
- Томская область 13
- Камчатский край 12
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Республика Ингушетия 8
- Магаданская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 053 417.