За сутки в России подтверждено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7446

2 Московская область 2596

3 Санкт-Петербург 1733

4 Нижегородская область 411

5 Воронежская область 357

6 Республика Бурятия 329

7 Брянская область 326

8 Забайкальский край 323

9 Республика Крым 316

10 Иркутская область 302

11 Свердловская область 297

12 Хабаровский край 294

13 Пермский край 290

14 Красноярский край 289

15 Омская область 281

16 Ростовская область 262

17 Оренбургская область 259

18 Смоленская область 257

19 Владимирская область 240

20 Республика Коми 235

21 Мурманская область 228

22 Архангельская область 225

23 Тверская область 219

24 Республика Карелия 215

25 Краснодарский край 211

26 Приморский край 208

27 Челябинская область 202

28 Алтайский край 199

29 Ленинградская область 196

30 Самарская область 189

31 Калининградская область 187

32 Вологодская область 185

33 Волгоградская область 181

34 Тюменская область 180

35 Новосибирская область 180

36 Саратовская область 171

37 Кемеровская область 168

38 Ставропольский край 167

39 Республика Дагестан 167

40 Республика Башкортостан 159

41 Астраханская область 158

42 Ярославская область 157

43 Курская область 156

44 Тульская область 151

45 Республика Хакасия 150

46 Пензенская область 150

47 Ульяновская область 138

48 Ханты-Мансийский автономный округ 138

49 Псковская область 133

50 Севастополь 120

51 Костромская область 115

52 Кировская область 113

53 Рязанская область 112

54 Липецкая область 108

55 Удмуртская Республика 104

56 Республика Саха (Якутия) 99

57 Орловская область 98

58 Амурская область 96

59 Калужская область 94

60 Белгородская область 89

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 87

62 Республика Тыва 85

63 Новгородская область 85

64 Ивановская область 84

65 Тамбовская область 81

66 Республика Калмыкия 78

67 Сахалинская область 78

68 Курганская область 70

69 Томская область 66

70 Республика Чувашия 60

71 Чеченская Республика 55

72 Республика Марий Эл 53

73 Республика Мордовия 51

74 Республика Алтай 49

75 Республика Татарстан 43

76 Камчатский край 42

77 Кабардино-Балкарская Республика 42

78 Республика Ингушетия 28

79 Республика Адыгея 27

80 Карачаево-Черкесская Республика 27

81 Республика Северная Осетия-Алания 26

82 Еврейская автономная область 24

83 Магаданская область 20

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 585 799 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,13%

2. Республика Северная Осетия-Алания 0,15%

3. Республика Ингушетия 0,17% За последние сутки подтверждено 697 смертей: Москва 116

Санкт-Петербург 110

Нижегородская область 26

Иркутская область 24

Московская область 21

Краснодарский край 21

Республика Бурятия 17

Свердловская область 15

Брянская область 14

Ростовская область 14

Пензенская область 13

Самарская область 12

Алтайский край 12

Ленинградская область 11

Красноярский край 11

Пермский край 10

Саратовская область 10

Оренбургская область 9

Липецкая область 8

Смоленская область 8

Тульская область 8

Республика Крым 8

Волгоградская область 8

Челябинская область 8

Республика Коми 7

Мурманская область 7

Ставропольский край 7

Курская область 6

Республика Башкортостан 6

Новосибирская область 6

Приморский край 6

Воронежская область 5

Тверская область 5

Ярославская область 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Ульяновская область 5

Тюменская область 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 5

Белгородская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Татарстан 4

Омская область 4

Хабаровский край 4

Владимирская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Вологодская область 3

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ивановская область 2

Калужская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Чеченская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Курганская область 2

Республика Тыва 2

Амурская область 2

Сахалинская область 2

Ненецкий автономный округ 1

Калининградская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Республика Хакасия 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 137 262 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 899 человек: Москва 5869

Санкт-Петербург 2590

Московская область 1999

Воронежская область 341

Свердловская область 278

Пермский край 255

Забайкальский край 253

Республика Бурятия 239

Владимирская область 227

Омская область 197

Нижегородская область 193

Республика Хакасия 192

Республика Крым 187

Калининградская область 172

Челябинская область 172

Самарская область 169

Брянская область 167

Тюменская область 167

Хабаровский край 166

Архангельская область 147

Курская область 142

Новосибирская область 136

Республика Башкортостан 134

Ульяновская область 124

Кемеровская область 119

Белгородская область 118

Республика Саха (Якутия) 114

Республика Коми 113

Саратовская область 113

Красноярский край 111

Ростовская область 101

Кировская область 101

Рязанская область 98

Оренбургская область 94

Смоленская область 93

Республика Дагестан 93

Костромская область 88

Волгоградская область 88

Республика Карелия 85

Орловская область 83

Калужская область 81

Ставропольский край 81

Приморский край 81

Ханты-Мансийский автономный округ 79

Новгородская область 77

Вологодская область 72

Ленинградская область 72

Севастополь 70

Ивановская область 68

Ярославская область 64

Республика Чувашия 61

Тульская область 60

Курганская область 58

Мурманская область 57

Краснодарский край 57

Иркутская область 55

Сахалинская область 52

Астраханская область 47

Липецкая область 46

Амурская область 46

Тамбовская область 44

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 41

Ямало-Ненецкий автономный округ 41

Республика Марий Эл 32

Республика Татарстан 28

Тверская область 27

Республика Алтай 25

Псковская область 24

Республика Тыва 23

Алтайский край 22

Пензенская область 21

Республика Калмыкия 18

Республика Адыгея 15

Республика Северная Осетия - Алания 13

Чеченская Республика 13

Томская область 13

Камчатский край 12

Кабардино-Балкарская Республика 9

Республика Ингушетия 8

Магаданская область 6

Карачаево-Черкесская Республика 4

Еврейская автономная область 4

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 053 417.