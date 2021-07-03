Заседание Группы высокого уровня состоялось 2 июля 2021 года

2 июля 2021 года в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

В заседании приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Д.Ф.Мезенцев, сопредседатели ГВУ - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчук и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации В.И.Семашко, член ГВУ Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Е.В.Лукьянов, Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России С.Г.Стрельченко, руководители федеральных и республиканских министерств.

Повестка заседания охватывала круг актуальных вопросов союзного строительства, ход подготовки повестки предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства, участники также были проинформированы о выполнении протокольных решений ГВУ.