Более 250 японцев провели ночь в скоростном поезде из-за сильных ливней

Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы накануне открытия Олимпиады в Токио. Сегодня стало известно, что из-за сильных ливней несколько поездов на первой в Японии в и мире скоростной железнодорожной магистрали "Токайдо Синкансэн" не смогли отправиться вовремя.

Из-за непрекращающегося дождя и наводнения на станции в городе Сидзуока не смог отправиться последний скоростной экспресс. Из-за этого в Токио не смогли вернуться примерно 260 пассажиров. Чтобы не бросать людей в беде управляющая компания решила подогнать поезд на перрон и предоставить его на безвозмездной основе пассажирам, чтобы они смогли в нем переночевать.

"С полуночи поезд Синкансэн был открыт в качестве временного места проживания для пассажиров как "железнодорожный отель", и около 260 человек, которые не смогли добраться до места назначения, отдыхали на сиденьях сверхскоростного поезда до сегодняшнего утра", - приводит слова представителя компании издание Tribun News. Прекращение движение поездов компания объяснила невозможность обеспечить безопасность движения состава из-за непогоды.

Напомним, что в 2018 году более 2 тысяч человек провели ночь в этих же скоростных экспрессах на вокзалах Нагоя, Осаки и Токио. В тот раз причиной такой необычной ночевки стали не ливни, а мощнейшие снегопады, обрушившиеся на Японию в январе. Тогда компания также пошла навстречу пассажирам и подогнала на перроны несколько поездов, чтобы люди, не успевшие добраться домой, смогли в них спокойно переночевать.