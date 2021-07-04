Китайские космонавты вышли в открытый космос для работ вне станции

Космонавты китайской орбитальной станции в воскресенье вышли в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, модуль "Тяньхэ" покинули Лю Бомин и Тан Хунбо. В это время командир экипажа Не Хайшэн занялся вспомогательными работами, которые необходимо выполнять параллельно внутри станции, пишет ТАСС. Отмечается, что космонавты КНР вышли в открытый космос впервые за последние 13 лет.

Напомним, 29 апреля Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". В конце мая китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с "Тяньхэ". Он доставил на орбиту топливо и различные грузы, включая два скафандра для работы в открытом космосе. 17 июня Китай отправил в космос первую бригаду строителей своей орбитальной станции - трех космонавтов. Они проведут на орбите три месяца.