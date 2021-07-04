Песков обвинил "младоевропейцев" в создании напряженности в Европе

Молодые члены Евросоюза фактически провоцируют напряженность на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Такую ситуацию он считает парадоксальной.

"Давайте возьмем страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя истребители американские, которые, собственно, делают все возможное, чтобы туда зазывать зарубежные войска, приближать их к нашим границам. Это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в России опасность и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре", - сказал представитель Кремля.

Когда Германия и Франция пытаются, по словам Пескова, "задать какой-то новый камертон", они натыкаются на глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией. "Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.