Тимофей Баженов: Все парки Москвы объединят сетью велодорожек

"Это отличная новость не только потому, что велосипед полезен для здоровья. Велосипед остается самым экологичным видом транспорта. Если часть жителей столицы пересядет на велосипеды, это поможет снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Воздух в столице станет заметно чище. Сегодня 49% территории столицы заняты зелеными насаждениями. Москва по праву претендует на звание самого зеленого города Земли. И сейчас московским паркам нужен строгий мораторий на сокращение территории зеленых зон, чтобы сохранить и передать потомкам это достижение" ― поддержал инициативу московских властей телеведущий Тимофей Баженов.
Велосипеды, сигвеи, электросамокаты, гироскутеры и т.п., по признанию Тимофея Баженова, становятся все более распространенными среди горожан. Поэтому формирование единой столичной сети велосипедных трасс сделает более комфортным передвижение по городу и водителей средств индивидуальной мобильности и пешеходов. Ведь из-за практически полного отсутствия на дорогах города выделенных полос для проезда одно- и двух колесного транспорта, его водители вынуждены передвигаться по тротуарам. К сожалению, зачастую это приводит к конфликтным ситуациям с пешеходами.
По мнению общественного лидера, объединение московских парков сетью велодорожек может вызвать новую волну интереса москвичей к активному образу жизни. А велоспорт вполне способен завоевать статус одного из видов досуга.
Тимофей Баженов рассказал о значительной роли московских властей в массовом обустройстве современных зеленых территорий. Один из проектов правительства столицы предполагает превращение в течение ближайших нескольких лет десяти процентов бывших промышленных зон в благоустроенные парки. Однако, как считает Тимофей Баженов, требуется не только развивать, но и сохранять уже существующие зеленые московские территории. Этой цели будет способствовать 10-летний мораторий на уменьшение площади природных зон мегаполиса.
"В парках необходимо гулять, а не строить. Развитие Москвы всегда должно идти в интересах жителей, а не застройщиков. Мы должны внимательно относиться к реконструкции парковых зон и следить за тем, чтобы зеленый облик города не терялся на фоне новых построек" - убежден Тимофей Баженов.