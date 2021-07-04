В Москве нашли украденную советскую мозаику и восстановили на прежнем месте

В столице завершилась красивая история: волонтеры опознали украденную мозаику, отреставрировали ее и вернули на прежнее место.

Ее родина - Московский электродный завод на шоссе Энтузиастов. Но часть мозаики в прошлом году один из москвоведов обнаружил... в кафе на Китай-Городе. Его владельцы скупали всякие винтажные вещицы в интернете для интерьера и на популярном сайте наткнулись на кусок советской мозаики за 15 тысяч рублей. Вскоре осколок перекочевал с бывшей территории завода (отдана под офисы) в центр города.

Наталья Тарнавская, наблюдая за спорами, что делать с мозаикой и как вообще рестораторы на нее покусились, решила действовать. Трудкоммуна "Вспомнить все", которой она руководит, много лет занимается восстановлением старинных вывесок в городе. Например, год назад на Мясницкой расчистили от слоя штукатурки роскошные вывески дома фарфора С.М. Кузнецова. А до этого были "раскрыты" "Булочная" на Покровке, "Артель "Хлебопек" на Пречистенке и много чего еще.

- Да, мы мозаиками обычно не занимаемся, но решили взяться за эту тему. Я позвонила на завод и сообщила директору, что у них украли мозаику и что мы ее нашли и готовы восстанавливать, - рассказала Наталья Тарнавская корреспонденту "Родины".

Директор завода, когда Наталья обратилась к нему, откликнулся: выразил готовность вновь взять мозаику на баланс, если панно с ликами советских людей и буквами "КПСС" (Коммунистическая партия Советского Союза) будет отреставрировано.

Благодаря усилиям Натальи Тарнавской и волонтеров, удалось собрать почти 900 тысяч рублей и найти компанию из Петербурга, которая изготовила новую плитку разных оттенков. И панно, которое фактически было утрачено, восстановили. Правда, уже на стене поблизости от того места, где она находилась изначально.

При реставрации помогло то, что на плитах был нарисован профиль. По нему советские мастера выкладывали изображение. По этим же лекалам реставрационная команда Богдана Лавриненко работала и теперь.

Специалисты говорят, что это типовая мозаика конца 1960-х - начала 1970-х. На ней три профиля: инженера, рабочего и девушки-сварщицы на фоне знамени с буквами КПСС и Спасской башни. Однако сейчас, спустя полвека, таких панно остается все меньше. Тем более подобных размеров - 10 метров в ширину и три в высоту. И воспринимается такая мозаика не как политическая агитация, а образ труда, мира и света. Правда, в архивах не сохранилось данных об авторе мозаики...

Теперь ее может увидеть каждый - на территории офисного центра по адресу Электродная улица, д.2, стр. 34. И снова убедиться, что Москва - она не только парадная. Москва - в деталях. В открывшихся вывесках в тихих переулках. В восстановленном столбе от древней ограды. В советской мозаике, бережно сохраненной на бывшей заводской территории.