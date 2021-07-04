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4 июля 2021 г. 00:15
Общество
Текст: Артем Локалов

Вернули былую славу

В Москве нашли украденную советскую мозаику и восстановили на прежнем месте
В столице завершилась красивая история: волонтеры опознали украденную мозаику, отреставрировали ее и вернули на прежнее место.
Прежняя мозаика. Новое окружение. Фото: Артем Локалов
Прежняя мозаика. Новое окружение. Фото: Артем Локалов

Ее родина - Московский электродный завод на шоссе Энтузиастов. Но часть мозаики в прошлом году один из москвоведов обнаружил... в кафе на Китай-Городе. Его владельцы скупали всякие винтажные вещицы в интернете для интерьера и на популярном сайте наткнулись на кусок советской мозаики за 15 тысяч рублей. Вскоре осколок перекочевал с бывшей территории завода (отдана под офисы) в центр города.

Наталья Тарнавская, наблюдая за спорами, что делать с мозаикой и как вообще рестораторы на нее покусились, решила действовать. Трудкоммуна "Вспомнить все", которой она руководит, много лет занимается восстановлением старинных вывесок в городе. Например, год назад на Мясницкой расчистили от слоя штукатурки роскошные вывески дома фарфора С.М. Кузнецова. А до этого были "раскрыты" "Булочная" на Покровке, "Артель "Хлебопек" на Пречистенке и много чего еще.

Фото: Артем Локалов
В Москве отреставрировали старинную вывеску с позолоченными буквами

- Да, мы мозаиками обычно не занимаемся, но решили взяться за эту тему. Я позвонила на завод и сообщила директору, что у них украли мозаику и что мы ее нашли и готовы восстанавливать, - рассказала Наталья Тарнавская корреспонденту "Родины".

Директор завода, когда Наталья обратилась к нему, откликнулся: выразил готовность вновь взять мозаику на баланс, если панно с ликами советских людей и буквами "КПСС" (Коммунистическая партия Советского Союза) будет отреставрировано.

Благодаря усилиям Натальи Тарнавской и волонтеров, удалось собрать почти 900 тысяч рублей и найти компанию из Петербурга, которая изготовила новую плитку разных оттенков. И панно, которое фактически было утрачено, восстановили. Правда, уже на стене поблизости от того места, где она находилась изначально.

Реставрация мозаики. / трудкоммуна "Вспомнить все"

При реставрации помогло то, что на плитах был нарисован профиль. По нему советские мастера выкладывали изображение. По этим же лекалам реставрационная команда Богдана Лавриненко работала и теперь.

Фото: Артем Локалов
Волонтеры в Москве отреставрировали старинный столб, который врос в дом

Специалисты говорят, что это типовая мозаика конца 1960-х - начала 1970-х. На ней три профиля: инженера, рабочего и девушки-сварщицы на фоне знамени с буквами КПСС и Спасской башни. Однако сейчас, спустя полвека, таких панно остается все меньше. Тем более подобных размеров - 10 метров в ширину и три в высоту. И воспринимается такая мозаика не как политическая агитация, а образ труда, мира и света. Правда, в архивах не сохранилось данных об авторе мозаики...

Теперь ее может увидеть каждый - на территории офисного центра по адресу Электродная улица, д.2, стр. 34. И снова убедиться, что Москва - она не только парадная. Москва - в деталях. В открывшихся вывесках в тихих переулках. В восстановленном столбе от древней ограды. В советской мозаике, бережно сохраненной на бывшей заводской территории.

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#Москва
#журнал Родина