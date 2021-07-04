В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП в Лефортовском тоннеле

Водитель каршерингового авто в Москве спровоцировал крупную аварию.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, "каршеровод" на Renault Kaptur не справился с управлением, проезжая по Лефортовскому тоннелю. Авто столкнулось с попутной иномаркой, перевенулось и врезалось в грузовик. Информации о пострадавших не поступало.

Разбитые машины перегородили движение по внутренней стороне тоннеля, пробка растянулась на 1,5 километра. На месте работают оперативные службы, водителей просят выбирать маршруты объезда.