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04.07.2021 10:21
Рубрика: Происшествия

В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП в Лефортовском тоннеле

Текст: Сергей Бабкин

Водитель каршерингового авто в Москве спровоцировал крупную аварию.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, "каршеровод" на Renault Kaptur не справился с управлением, проезжая по Лефортовскому тоннелю. Авто столкнулось с попутной иномаркой, перевенулось и врезалось в грузовик. Информации о пострадавших не поступало.

Разбитые машины перегородили движение по внутренней стороне тоннеля, пробка растянулась на 1,5 километра. На месте работают оперативные службы, водителей просят выбирать маршруты объезда.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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