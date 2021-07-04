В Омской области возбуждено дело по факту гибели троих человек в Иртыше

Прокуратура Омского района инициировала возбуждение уголовного дела о халатности в связи с гибелью троих человек в реке Иртыш. В числе погибших - две 14-летние девочки и 32-летний мужчина.

Как отметили в пресс-службе омской прокуратуры, ведомство проверяет факт гибели людей в селе Троицкое Омского района. В настоящее время органами Следственного управления СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 109, 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).

По предварительным данным, 3 июля текущего года трое несовершеннолетних начали тонуть в реке, одну девочку удалось спасти отдыхавшему поблизости мужчине. "В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули", - сказано в сообщении областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе надзорных мероприятий, должностные лица муниципалитета не в полном объеме приняли меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде.

Это не первый в этом году несчастный случай на воде. По данным СУ СК РФ по Омской области, 30 июня в водоеме у поселка Марьяновка утонула 11-летняя девочка, а 1 июля в реке Омь около села Куликово - 17-летний подросток.