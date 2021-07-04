Дмитрий Мезенцев: Нельзя позволять, чтобы наших ветеранов оскорбляли и обижали

4 июля на Кургане Дружбы в Псковской области состоялась 62-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения России, Беларуси и Латвии. В торжественном митинге принял участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что встреча носит особое значение, потому что сегодня, спустя 76 лет после окончания войны, слышны претензии в адрес людей, которых уже нет с нами, за то, что они "не так воевали", "не так освобождали".

- Сегодня в ряде стран Европы с парламентских трибун мы слышим претензии о том, что мы "слишком много" говорим о войне. А как же поступать иначе, если нашу историю и значение подвига старших поколений пытаются зачеркнуть и принизить. Мы не будем с этим соглашаться! Главное, что наши молодые люди понимают масштаб героизма дедов и прадедов, которые не трусили и не сдавались. Нельзя позволять, чтобы наших ветеранов оскорбляли и обижали, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Госсекретарь также презентовал книгу "Подвиг советского народа бессмертен...". Она посвящена экспозиции "Брестская крепость-герой" и Музею Победы на Поклонной горе в Москве. Книга была издана при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.

Встреча на Кургане Дружбы началась с заупокойной литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны у часовни Сергия Радонежского. В память о подвигах воинов был зажжен традиционный партизанский Костер Дружбы. Участники трехсторонней встречи исполнили песни военных лет, обменялись корзинами цветов, чтобы возложить их к памятнику Героя Великой Отечественной войны Марии Пынто в Себежском районе Псковской области в России, к монументу комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки в Беларуси и к памятнику партизану, Герою Советского Союза Иманту Судмалису в Латвии.