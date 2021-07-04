На Кубани 100 человек эвакуировали из детского лагеря

В селе Криница Краснодарского края днем 4 июля пришлось эвакуировать 100 человек из детского лагеря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в ведомство поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации.

- В 13.57 к месту вызова незамедлительно по повышенному рангу направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 14.16 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло короткое замыкание электроприбора, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Людей из лагеря эвакуировали сотрудники администрации объекта еще до приезда спасателей. Всего из опасной зоны вывели 100 человек, среди которых 86 детей. В результате все обошлось, неисправность устранили и сейчас дети вернулись на территорию лагеря.