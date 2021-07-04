На Дону двое детей погибли в раскаленной на солнце машине

В Каменском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Жертвами недосмотра взрослых в городе Донецке стали двое детей двух и четырех лет, погибшие в салоне стоявшего на солнцепеке автомобиля.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении Следственного комитета, две девочки играли на территории двора по месту своего жительства и самостоятельно залезли в автомобиль, припаркованный возле дома. Когда мать детей обратила внимание на их отсутствие, сразу же приступила к поискам дочерей. Но, не найдя их, обратилась в полицию.

Сестер обнаружили прибывшие по вызову спасатели и правоохранители. Девочки находились в машине, но уже не подавали признаков жизни. Медицинскими работниками была констатирована их смерть.

- Предварительной причиной смерти малолетних детей является воздействие высокой атмосферной температуры, - уточнили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Однако еще предстоит выяснить и установить все обстоятельства, которые привели к трагедии.