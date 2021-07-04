В Салехарде пьяный водитель КамАЗа сознательно протаранил машину ГИБДД

Небывалое для столицы Ямала ДТП с участием длинномерного грузовика, перевозившего трубы, и полицейского УАЗа, произошло накануне на улице с многоэтажной застройкой на глазах у десятков горожан. На водителя, 42-летнего жителя Нового Уренгоя, составлено сразу шесть административных протоколов за грубейшие нарушения правил дорожного движения.

Правоохранители стали преследовать мчащийся на большой скорости "сумасшедший" грузовик после того, как поступило сообщение о том, что он зацепил стоящий на обочине ГАЗ, но даже не притормозил. Дорогу длинномеру преградили два полицейских автомобиля. Водитель сбавил скорость, но требование предъявить документы проигнорировал, и задумал, лавируя между машинами, "прорваться". В итоге один из них зацепил боком, изрядно повредив. Находившийся в нем полицейский вынужден был выскочить из кабины, кубарем скатившись на дорогу.

После второго ДТП виновника аварии, оказавшегося пьяным, удалось-таки задержать.