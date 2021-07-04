В РПЦ призвали разорвать сообщение со странами со сложной эпидобстановкой

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения коронавирусом.

- Для того, чтобы нам победить коронавирус, нужна всеобщая мобилизация, - цитирует его выступление на телеканале "Россия 24" агентство РИА Новости. - А это значит, что все, что способствует воспроизведению коронавируса, должно быть временно приостановлено, включая рейсы в те страны, где очень высокая степень сейчас заражаемости.

Меры, которые сейчас принимаются в Москве и в Санкт-Петербурге, он назвал в целом адекватными.

- Необходимо строго следить за динамикой распространения вируса. Мы весной уже надеялись на то, что вирус отступил... оказалось, что нет, - добавил митрополит.