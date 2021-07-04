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04.07.2021 21:08
Рубрика: Власть

За сутки 26 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

По данным Минобороны РФ, в Вооруженных силах ревакцинацию прошли 1 тысяча 984 человека. Эти сведения в воскресенье опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Там сказано, что только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 26 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 34 437 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 118,9 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1280 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 918 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 354 человека изолированы на дому.

Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У шести пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 90 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 214 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 381 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи: от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 25,4 тысячи пациентов, из которых почти 8 тысячи - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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